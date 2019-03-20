Son Dakika Haberleri: Pkk/kck'nın Sözde Çukurova Bölge Sorumlusu Gözaltında

Pkk/kck'nın Sözde Çukurova Bölge Sorumlusu Gözaltında

2 saat önce

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu gözaltına alındı.

Pkk/kck'nın Sözde Çukurova Bölge Sorumlusu Gözaltında, System.String[]
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukur bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen İ.M.A.'yı, düzenlediği operasyonla merkez Akdeniz ilçesindeki bir evde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde sorgusu süren şüphelinin, örgütün sözde Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye illerinden sorumlu olduğu ve yaklaşan seçim öncesi örgütün mahalle yapılanmasına eylem talimatı verdiği yönünde bilgiler elde edildiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

Mersin, Çukurova, PKK, Güncel
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