PKK'nın benimsediği "eş başkanlık" sistemini belediyede uygulamışlar - Son Dakika
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PKK'nın benimsediği "eş başkanlık" sistemini belediyede uygulamışlar

6 saat önce

Van'da haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç ile belediye meclis üyesi Dilan Öğrenci'nin, yasal dayanağı olmamasına rağmen "eş başkanlık" sistemi uyguladıkları, terörle iltisaklı kişileri işe aldıkları ve...

PKK'nın benimsediği

Van'da haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç ile belediye meclis üyesi Dilan Öğrenci'nin, yasal dayanağı olmamasına rağmen "eş başkanlık" sistemi uyguladıkları, terörle iltisaklı kişileri işe aldıkları ve teröristlere destek sağladıkları gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istendi.


Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporlar ve gizli tanık beyanları kapsamında Almaç ve Dilan Öğrenci hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.


Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Almaç ve "eş başkan" sıfatını kullanan meclis üyesi Kurt hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'ya yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda bazı belediye başkanlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda mevcut duruma alternatif bir model oluşturma amacıyla 2014'teki yerel seçimlere "eş başkan" adaylarıyla girildiği belirtildi.

Terör örgütünün terminolojisinde yer alan "değer aile" kavramının, öldürülen teröristlerin yakınlarını ifade ettiği belirtilen iddianamede, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin ailelerinin, örgüt mensupları tarafından devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

"Terör örgütünün kadın yapılanmasında yer almış"

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporda sözde "eş başkan" Dilan Öğrenci'nin etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine ve "belediye başkan vekili" görevlendirmelerine yönelik protestolara katıldığı bildirilen iddianamede, Öğrenci'nin terör örgütünün kadın yapılanmasında da yer aldığı, belediyede "eş başkan" olarak görev yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın da sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı, yetkilerini sözde "eş başkan" Öğrenci ile kullandığının aktarıldığı iddianamede, sanığın Van'da belediyelere yapılan görevlendirmeleri protesto eylemlerine de katıldığı belirtildi.

Sanıkların, terör örgütünün talimatlarına göre hareket ettiği kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Elde edilen deliller doğrultusunda Dilan Öğrenci'nin sözde 'Özalp Belediyesi Eş Başkanı' sıfatını kullanarak Yakup Almaç'la belediyenin tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olduğu, terör örgütünün benimsediği sistemi bilfiil uyguladıkları anlaşılmıştır. Bu durum şüpheli beyanları ile sabittir. Örgütün benimsediği sözde 'değer ailesi' kavramına istinaden örgüte yakınlığı ile bilinen veya

örgüt içinde faaliyet gösteren yakınları bulunan şahıslara belediyede işçi olarak alımlarda

öncelik sağlanmış, belediye makam odasında ele geçen 21 kişilik listedeki şahıslardan 6'sının bu kapsamda yer aldığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin

eylemlerinde süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik gözetildiğinde üzerlerine atılı silahlı terör

örgütüne üye olma suçundan ve tespit edilen paylaşımlar nedeniyle örgüt propagandası

suçundan kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiştir."

Dilan Öğrenci, Yakup Almaç, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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