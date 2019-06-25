Son Dakika Haberleri: Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

45 dakika önce

Avrupa A Ligi müsabakalarında mücadele edecek Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]
Avrupa A Ligi müsabakalarında mücadele edecek Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip 5-7 Temmuz'da Portekiz'de, Avrupa A Ligi müsabakalarına çıkacak.
Aday kadroya davet edilen oyuncular 28 Haziran Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.
Teknik direktör Emrah Aykurt'un yönettiği Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Gümüldürspor)
Defans: Erkan Anzaflıoğlu (Seferihisar), Oğuzhan Karaca, Recep Demir, Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Belediyespor), Semih Türkmen, Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak (Erciş Belediyespor), Ferhat Gülbağ (Tepecikspor)
Forvet: Seyit Ahmet Süer, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Ömer Behiç Benlidayı (Manavgat Belediyespor), Barış Terzioğlu (Erciş Belediyespor), Erkan Akbal (Seferihisar)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:28 Kaynak: AA
Portekiz, Alanya Belediyespor, Avrupa, Spor
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