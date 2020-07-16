Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 4-10 Ağustos'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Emrah Aykurt yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisarspor Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor)

Defans: Ferit Yücel Ergün, Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen, Volkan Yeşilırmak, Recep Demir, Ferhat Gülbağ (Seferihisarspor Citta Slow), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Belediyesi)

Forvet: Seyit Ahmet Süer, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Ege Alkan (Manavgat Belediyesi), Barış Terzioğlu (Seferihisarspor Citta Slow)