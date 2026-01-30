Plenkovic'ten ABD-AB İşbirliği Vurgusu

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ABD'nin Avrupa için önemli bir ortak olduğunu belirterek, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki farklılıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Halk Partisi (EPP), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 2 gün sürecek liderler zirvesi kapsamında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Plenkovic, demografi, iş gücü piyasası ve küresel baskılar arasındaki ilişkinin, Avrupa'nın geleceği açısından belirleyici olduğunu ve EPP içindeki tartışmaların uzun vadeli çözümlere odaklandığını dile getirdi.

Plenkovic, etraflarında yaşanan her şeyin, gelecekte nasıl bir iş gücü piyasası istendiği ve diğer küresel aktörlerin baskılarına nasıl dayanılabileceği sorusuyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Transatlantik ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Plenkovic, "ABD, hepimiz için önemli bir ortaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın inşasında olağanüstü bir rol oynamıştır." dedi.

Avrupa'nın diyaloğa yatırım yapması ve zaman zaman ABD ve AB arasında ortaya çıkan farklılıkları gidermeye çalışması gerektiğini belirten Plenkovic, uzun yıllara dayanan dostluk ve ortaklığın, açık kalan bazı meselelerden daha güçlü olduğuna işaret etti.

Plenkovic, Hırvatistan'daki siyasi çerçevenin ilerleyen dönemde istikrarlı olacağını kaydetti.

Toplantı kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ve AP'deki en büyük siyasi parti EPP'nin Başkanı Manfred Weber de birer konuşma gerçekleştirdi.