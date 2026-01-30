Plenkovic'ten ABD-AB İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Plenkovic'ten ABD-AB İşbirliği Vurgusu

30.01.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, ABD ile AB arasındaki farklılıkların giderilmesi gerektiğini belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ABD'nin Avrupa için önemli bir ortak olduğunu belirterek, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki farklılıkların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Halk Partisi (EPP), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 2 gün sürecek liderler zirvesi kapsamında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Plenkovic, demografi, iş gücü piyasası ve küresel baskılar arasındaki ilişkinin, Avrupa'nın geleceği açısından belirleyici olduğunu ve EPP içindeki tartışmaların uzun vadeli çözümlere odaklandığını dile getirdi.

Plenkovic, etraflarında yaşanan her şeyin, gelecekte nasıl bir iş gücü piyasası istendiği ve diğer küresel aktörlerin baskılarına nasıl dayanılabileceği sorusuyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Transatlantik ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Plenkovic, "ABD, hepimiz için önemli bir ortaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın inşasında olağanüstü bir rol oynamıştır." dedi.

Avrupa'nın diyaloğa yatırım yapması ve zaman zaman ABD ve AB arasında ortaya çıkan farklılıkları gidermeye çalışması gerektiğini belirten Plenkovic, uzun yıllara dayanan dostluk ve ortaklığın, açık kalan bazı meselelerden daha güçlü olduğuna işaret etti.

Plenkovic, Hırvatistan'daki siyasi çerçevenin ilerleyen dönemde istikrarlı olacağını kaydetti.

Toplantı kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ve AP'deki en büyük siyasi parti EPP'nin Başkanı Manfred Weber de birer konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plenkovic'ten ABD-AB İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:43:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Plenkovic'ten ABD-AB İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.