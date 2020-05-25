Polisler ekip aracından kaçan çocuğa sürpriz yaptı - Son Dakika

Van Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bahçede oynarken devriye gezen ekip aracını görerek eve kaçan 4 yaşındaki Kemal Işık'ı ziyaret edip bayramını kutladı, oyuncak hediye etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artıran ekipler, cadde ve sokaklarda yaptıkları anonslarla vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.

İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi mahallesinde devriye gezen ekipler, evinin bahçesinde oynarken ekip aracını gören ve korkarak eve kaçan 4 yaşındaki Kemal Işık'ı fark etti.

Gülümseten görüntüler üzerine minik çocuğun gönlünü almak için evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, babasıyla kapıyı açan Kemal'e oyuncak hediye etti, bayramını kutladı.

Aile üyeleriyle de bayramlaşıp bir süre sohbet sohbet eden polisler, çocukla vedalaşarak evden ayrıldı.