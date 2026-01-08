Polislerden Lodos'ta Kahraman Davranış

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan fırtınada zor anlar yaşayan anne ve bebeğini kalkanları ile rüzgardan koruyan Çevik Kuvvet Polislerine teşekkür etti.
EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da etkisini artıran lodos sırasında, bebeğiyle yoluna devam etmeye çalışan bir annemize, polislerimiz kalkanlarıyla destek oldu. Kahraman mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, anneyi fırtınadan koruyan polislerin görüntülerine de yer verildi.
