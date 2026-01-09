Polisten Anne ve Bebeğine Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Polisten Anne ve Bebeğine Yardım

09.01.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırtına sırasında İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeğine çevik kuvvet polisi yardım etti.

İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik kuvvet polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anları görüntüleyen TGRT Haber Kameramanı Ozan Yoldaş Ural, "Çevik ekibi polislerimiz hanımefendi ve bebeğini arabasına kadar götürdüler. Ben de bunu görür görmez kameramanlığımın verdiği sorumluluk ile bunu görüntülemem gerektiğini düşündüm ve kayda aldım. Türk polisimize çok teşekkür ederim" dedi.

İstanbul'da dün etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçarken, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Fırtına sırasında bebeğiyle dışarıda olan bir anne, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne, bebek arabasını sürerken rüzgarın etkisiyle ilerlemekte güçlük çekti. Anne ve bebeğinin bu zor anlarını gören çevik kuvvet polisi yardıma koştu. Polis, kalkanlarıyla anne ve bebeğin etrafında bariyer oluşturarak onları yağmur ve rüzgardan korumaya çalıştı.

O anları görüntüleyen TGRT Haber Kameramanı Ozan Yoldaş Ural yaşananları anlattı. Ural, "TGRT Haber ekibi olarak günlük haber takibimiz için İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiştik. Dışarıda çok kötü bir yağmur olduğunu söylediler. Ben de kontrol etmek için dışarıya çıkmıştım. O sırada adliyeden çıkan bir hanımefendinin bebek arabası vardı. Nöbetleri bitmiş bir polis ekibi adliyeden çıktığı sırada hanımefendi yardım istedi çevik polislerinden. Onlar da yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de o sırada baktım içim cız etti. Polislerimiz de yeni nöbetlerini bitirmişlerdi, yorgunlardı. Çevik ekibi polislerimiz hanımefendi ve bebeğini arabasına kadar götürdüler. Ben de bunu görür görmez kameramanlığımın verdiği sorumluluk ile bunu görüntülemem gerektiğini düşündüm ve kayda aldım. Türk polisimize çok teşekkür ederim. Yorgun olmalarına rağmen hanımefendiyi kırmadılar, yardım ettiler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Fırtına, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Polisten Anne ve Bebeğine Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:05:40. #7.11#
SON DAKİKA: Polisten Anne ve Bebeğine Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.