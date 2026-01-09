Polisten Anne ve Bebeğine Yardım

İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik kuvvet polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anları görüntüleyen TGRT Haber Kameramanı Ozan Yoldaş Ural, "Çevik ekibi polislerimiz hanımefendi ve bebeğini arabasına kadar götürdüler. Ben de bunu görür görmez kameramanlığımın verdiği sorumluluk ile bunu görüntülemem gerektiğini düşündüm ve kayda aldım. Türk polisimize çok teşekkür ederim" dedi.

İstanbul'da dün etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçarken, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Fırtına sırasında bebeğiyle dışarıda olan bir anne, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne, bebek arabasını sürerken rüzgarın etkisiyle ilerlemekte güçlük çekti. Anne ve bebeğinin bu zor anlarını gören çevik kuvvet polisi yardıma koştu. Polis, kalkanlarıyla anne ve bebeğin etrafında bariyer oluşturarak onları yağmur ve rüzgardan korumaya çalıştı.

O anları görüntüleyen TGRT Haber Kameramanı Ozan Yoldaş Ural yaşananları anlattı. Ural, "TGRT Haber ekibi olarak günlük haber takibimiz için İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiştik. Dışarıda çok kötü bir yağmur olduğunu söylediler. Ben de kontrol etmek için dışarıya çıkmıştım. O sırada adliyeden çıkan bir hanımefendinin bebek arabası vardı. Nöbetleri bitmiş bir polis ekibi adliyeden çıktığı sırada hanımefendi yardım istedi çevik polislerinden. Onlar da yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de o sırada baktım içim cız etti. Polislerimiz de yeni nöbetlerini bitirmişlerdi, yorgunlardı. Çevik ekibi polislerimiz hanımefendi ve bebeğini arabasına kadar götürdüler. Ben de bunu görür görmez kameramanlığımın verdiği sorumluluk ile bunu görüntülemem gerektiğini düşündüm ve kayda aldım. Türk polisimize çok teşekkür ederim. Yorgun olmalarına rağmen hanımefendiyi kırmadılar, yardım ettiler" dedi. - İSTANBUL