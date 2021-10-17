HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin düzenlediği programda konuştu - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, toplumun tüm kesimleriyle müzakere etmek, diyalog yollarını açmak istediklerini söyledi.

Sancar, partisinin Mardin'de bir otelde düzenlediği programda yaptığı konuşmada, halkların ortak iradesini ülkenin her alanında en güçlü şekilde temsil etmek için var olduklarını belirtti.

Toplumun her kesimiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sancar, "Bütçe buluşmalarında da hedefimiz halkın bütçesini çıkarmaktır. Bunu masa başında değil, sokakta, meydanlarda, tarlalarda, fabrikalarda ve atölyelerde buluşmalar gerçekleştirerek ancak yapabileceğimizi biliyoruz. O nedenle sizlerleyiz." dedi

Barış ışığını aramaktan vazgeçmeyeceklerini kaydeden Sancar, şöyle konuştu:

"Bu topraklara büyük dönüşüm ancak barış ile gelir. Barışı toplumdan, tabandan kurmak, hep birlikte inşa etmektir. Toplumun tüm kesimleri ile müzakere etmek, diyalog yollarını açmak istiyoruz. Demokratik siyasetin alanının genişlemesini istiyoruz. Bize yönelik kuşatmayı kırmak için değil, ülkenin geleceği için istiyoruz çünkü sorunların çözümü demokratik siyasetten geçiyor. Barış da ancak demokratik siyaset zemininde inşa edilip kalıcı hale getirilebilir."

Barışı ve demokrasiyi inşa etmenin en güçlü yönteminin yerel demokrasi olduğunu dile getiren Sancar, "Yerel demokrasiyi güçlendirerek barışı da demokrasiyi de inşa edeceğiz, adaleti de getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Parti Sözcüsü Ebru Günay, milletvekilleri Pero Dündar, Necdet İpekyüz, İmam Taşçıer, Garo Paylan, Rıdvan Turan ve partililer katıldı.

Programın ardından Sancar ve beraberindekiler Birinci Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.