Son Dakika Haberleri: Pompeo, Kuzey Kore Liderinin Sağ Kolu Yong-Chol ile Görüştü

Pompeo, Kuzey Kore Liderinin Sağ Kolu Yong-Chol ile Görüştü

1 saat önce

- Pompeo, Kuzey Kore liderinin sağ kolu Yong-Chol ile görüştüWASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'da Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol ile görüştü.

- Pompeo, Kuzey Kore liderinin sağ kolu Yong-Chol ile görüştü

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'da Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un sağ kolu olarak bilinen İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol ile görüştü. Şehirdeki bir otelde gerçekleşen görüşme öncesi basın karşına çıkan ikili gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
Eski istihbarat yetkilisi Kim Yong-chol'un ziyareti hakkında açıklama yapan Başkanlık Ofisi Beyaz Saray yetkilileri ise Yong-chol'un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bilgisini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Güncel
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