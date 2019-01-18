Pompeo, Kuzey Kore Liderinin Sağ Kolu Yong-Chol ile Görüştü
1 saat önce
- Pompeo, Kuzey Kore liderinin sağ kolu Yong-Chol ile görüştüWASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'da Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol ile görüştü.
- Pompeo, Kuzey Kore
liderinin sağ kolu Yong-Chol ile görüştü
WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Washington
'da Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez
Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un sağ kolu olarak bilinen İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol ile görüştü. Şehirdeki bir otelde gerçekleşen görüşme öncesi basın karşına çıkan ikili gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
Eski istihbarat yetkilisi Kim Yong-chol'un ziyareti hakkında açıklama yapan Başkanlık Ofisi Beyaz Saray
yetkilileri ise Yong-chol'un ABD Başkanı Donald Trump
ile görüşeceği bilgisini verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:53 Kaynak: İHA
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