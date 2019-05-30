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Poroşenko'nun tersanesi kundaklandı

12 dakika önce

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Kiev'de bulunan gemi parçalama ve üretim tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Poroşenko'nun tersanesi kundaklandı, System.String[]
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Kiev'de bulunan gemi parçalama ve üretim tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun başı bu kez kundakçılarla belaya girdi. Poroşenko'nun Kiev'de bulunan tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Poroşenko son yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde koltuğunu ünlü TV şovmeni Volodımır Zelenskıy'e kaptırmıştı. Son dönemlerde yaşadığı şoklarla gündeme gelen Poroşenko'ya son kötü haber tersanesinden geldi. Poroşenko'nun Kiev'de bulunan 'Forge on Rybalsky' isimli gemi parçalama ve üretim tersanesinde çıkan yangın üzerine tersane çalışanları tarafından Kiev itfaiyesine haber verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

Yangının nedeni kundaklama

Kiev itfaiyesi tarafından tamamlanan yangın söndürme çalışmalarının ardından ilk rapor yayınlandı. İtfaiye raporunda, mesai saati dışlında tersaneye gelen kimliği belirsiz kişilerin bazı gemi ve tersane alanlarını yakmaya çalışarak kundaklama faaliyeti yürüttüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın mesai saatleri dışında yaşanması nedeniyle ölü ve yaralı olmadığı açıklandı. - KİEV
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:49 Kaynak: İHA
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