Portekiz Donanması İçin Geminin İlk Kızak Töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo ile birlikte Portekiz donanması için inşa edilecek denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma töreni için İstanbul'da buluştu. Törende ayrıca Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joo Guilherme Rosado Cartaxo Alves ile Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Jorge Manuel Nobre de Sousa da yer aldı. - İSTANBUL