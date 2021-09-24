Post Bariatrik Cerrahi Nedir? Dr. Yunus Doğan Anlattı - Son Dakika

Yunus Doğan, "Post bariatrik cerrahi ameliyatı, bariatrik cerrahi sonrası kişinin deformasyona uğramış olan bölgelerini şekillendirme ameliyatıdır diyebiliriz.Özellikle obezite ameliyatı olmuş bundan dolayı da deri sarkması meydana gelmiş kişilere ve bunun yanısıra aşırı kilo alıp verme veya genetik nedenlerle deri sarkmasına, çatlaklara ve bölgesel kilolara sahip kişilere de post bariatrik cerrahi müdahalesi uygulanmaktadır." dedi.

POST BARİATRİK CERRAHİYE NELER DAHİLDİR?

Post Bariatrik cerrahi; memelerdeki, sırttaki, bacaklardaki, kollardaki, kalçadaki veya karın bölgesindeki sarkmalara ve bununla beraber karındaki çatlaklarla bel bölgesindeki kilolara müdahale etmektedir. Ancak kapsamı bununla sınırlı değildir ve bunlara benzer birçok konu da post bariatrik cerrahiye dahil olmaktadır. Bu yüzden hastalarının şikayetlerini detaylı olarak dinleyip en iyi tedaviyi uygulamak gereklidir. Cerrahi müdahale öncesi gerekli tüm testleri ve değerlendirmeleri yaparak hastayı en iyi şekilde analiz etmek gereklidir. Böylece tedavi sürecinin daha iyi nasıl yürütüleceği planlanarak hastanın istedikleri sonuca ulaşmasını sağlamaya çalışmak birinci öncelik olmalıdır. En önemlisi ise hastalarının memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için gerekli tüm özeni gösterilmesi gerekir.

AMELİYAT SÜRECİ

Post Bariatrik cerrahi müdahalesinin öncesinde önemli konulardan biri hastanın ameliyat olabilecek kadar kilo vermiş olmasıdır. Hastanın ameliyat öncesi vücut kitle indeksi ameliyat açısından oldukça önemlidir. Gerekli tetkikler yapılarak hastanın kilo, boy ve diğer tüm özellikleri değerlendirilmektedir.

Cerrahi müdahale gerçekleştikten sonra genel olarak ameliyat izi kalması muhtemeldir. Ameliyat sonrasında hastanede 2 – 3 gün kadar istirahat gerekmekte ve taburcu olduktan bir hafta kadar sonra hasta normal yaşantısına dönebilmektedir.