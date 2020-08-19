Potanın Efeleri'nde hedef Play-Off - Son Dakika

Potanın Efeleri'nde hedef Play-Off

Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek, yeni transferlerini tanıttı.

Potanın Efeleri'nde hedef Play-Off, System.String[]

Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek, yeni transferlerini tanıttı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Nazilli Belediyespor kafilesi, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Basketbol Şubesi Sorumlusu İbrahim Yapıcıoğlu, Takım Baş Antrenörü Öğünç Tokgöz, Yönetici Ali Çetinkaya ve basketbolcular yer aldı. Kulüp Başkanı Soner Yelkovan ve Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette yeni sezonda siyah beyazlı formayı giyecek olan takım oyuncuları, kendilerini tanıttı.

Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte antrenmanların hemen başlayacağını belirten Baş Antrenör Öğünç Tokgöz, "Kasım ayında başlaması tahmin edilen lige 2 ay önceden hazırlanarak kamp dönemine gireceğiz. Geçtiğimiz sezondan 3 oyuncumuz bizimle devam ederken bu sezona sekiz yeni oyuncunun transferini gerçekleştirdik. Genç dinamik kendinden emin ve istekli oyuncular ile iyi bir takım oluşturduk. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan hemen sonra aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genç bir taraftar kitlesine sahip olmanın bize verdiği güç ile bu sene parkede adımızdan sıkça söz ettireceğiz" dedi.

"Gençlerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz"

İlçenin sosyal ve sportif anlamında ilerlemesinde basketbol takımının katkısının göz ardı edilemeyeceğine vurgu yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "İlçemizde sporun en iyi noktalara gelmesi hepimizin ortak düşünceleri arasında yer almaktadır. Sporu seven bir kentin gençleri ve çocukları da bu bağlamda sağlıklı gelişim sağlamaktadır. Bizler onların başarısı ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tribünden destek olacağım"

Nazilli'de farklı bir taraftar kitlesinin olduğunu da hatırlatan Başkan Özcan, "Basketbol branşının Nazilli'de gelişmesi için önemli adımlar atan Başta Kulüp başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarım Nazilli'de sporun daha üst noktalara gelmesi için başarılı çalışmalar yürütmekte. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Ben mağlup olsak bile mücadelenizi terimizin son damlasını akıtana kadar devam ettirmenizi istiyorum, Çok çalışarak çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Sezon içerisinde de vakit buldukça tribündeki yerimi alarak sizlere destek olacağım" dedi.

"Daha iyi yerlere geleceğiz"

Yeni sezonda hedeflerinin 1.Lig olduğunu belirten Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Takımımız için Nazillili basketbol severler bütünleşerek önemli bir destek vermektedir. Biz kentimizden aldığımız destekle bugün çok güzel noktalara geldik. Daha iyi yerlere gelmek adına ise çabalarımız devam etmektedir. Önemli noktalara gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüze değerli desteklerini esirgemeyen en iyi taraftarımız olan Başkanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şampiyon olmak için çalışacağız"

NBS Basketbol Takımı ile yeni sözleşme imzalayan Takım Kaptanı Feyzi Çelebioğlu, Nazilli'de gelişmekte olan basketbol sporunu daha üst seviyeleri çıkarmak, takımı şampiyon yapmak için sistemli ve çok çalışacaklarını ifade ederek; "Biz Nazilli taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Baş antrenörümüz Öğünç Tokgöz olmak üzere bize inanan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, basketbol, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Potanın Efeleri'nde hedef Play-Off - Son Dakika Spor
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