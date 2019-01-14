Potanın Yıldızları Belli Oldu
1 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği tamamlandı.
17 Aralık
2018 - 14 Ocak 2019 tarihleri arasında Atatürk
Spor salonunda düzenlenen müsabakalara 11 takımdan toplamda 132 sporcu katıldı.
Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda geçen senenin Türkiye
Üçüncüsü olan Özel İstem Koleji İl Birincisi olurken Özel Tekten Ortaokulu ikinci, Ted Kayseri
Koleji Vakfı Özel Ortaokulu üçüncü oldu.
Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verilirken birinci ve ikinci olan takımlarımız ilimizi Yıldız Erkekler Grup Müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:09 Kaynak: İHA
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