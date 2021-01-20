Prada, taşıyıcı annelikle sahip olduğu çocuklarını yurt dışında bırakan Çinli aktrisle yollarını ayırdı - Son Dakika

İtalyan lüks giyim markası Prada, taşıyıcı annelikle sahip olduğu çocuklarını ABD'de bırakarak Çin'e dönen aktris Cıng Şuang ile anlaşmasını iptal etti.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, aktris Cıng Şuang'ın, ABD'de iki farklı taşıyıcı anne vasıtasıyla sahip olduğu iki çocuğunu bu ülkedeki erkek arkadaşı Cang Hıng'a bırakarak Çin'e gelmesi ülkede yankı uyandırdı.

ABD'de yasal olsa da Çin'de yasadışı kabul edilen taşıyıcı annelik nedeniyle Cıng'ın "taşıyıcı anne tutmasına ve çocuklarını terk ederek ülkeye gelmesine" ilişkin bir ses kaydı, sosyal paylaşım sitesi Veybo'da paylaşıldı.

Cang Hıng'ın arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından yapılan paylaşımda, aktris Cıng'ın, çocuklarını Çin'e getirmesinin, yasal prosedürleri tamamlamadığı gerekçesiyle mümkün olmadığı belirtiliyor.

Cıng'ın söz konusu durumu sonrasında ise İtalyan markası Prada, Çinli aktris ile yollarını ayırdığını açıkladı.

"İnsan hayatı oyuncak değildir"

Halkın yanı sıra resmi mecralardan da aktris Cıng'ın, taşıyıcı annelikle sahip olduğu çocuklarını terk etmesine tepki geldi.

Çin Komünist Partisi'nin gençlik kolu olarak faaliyet yürüten Merkezi Komite Komünist Gençlik Ligi'nin konuya ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Çin, taşıyıcı anneliğin her türünü yasaklıyor. Taşıyıcı annelik ve çocukları terk etmek hem toplum ahlakına hem de kamu düzenine terstir. İnsan hayatı oyuncak değildir." ifadesi kullanıldı.

ÇKP Merkezi Komitesi Yasal ve Siyasi İşler Komisyonu da yaptığı açıklamada, "Cıng'ın yasal boşlukları istismar ettiği ve kesinlikle masum olmadığı" yorumunu paylaştı.

Yasalardaki gri alan

Evlilik hukuku konusunda gazeteye konuşan avukat Cang Cing ise "Cıng skandalının, yasalardaki endişe verici gri alanlara ışık tuttuğuna" işaret etti.

Taşıyıcı annelik Çin'de yasa dışı olsa da diğer ülkelerde ücret karşılığında bu tür hizmetlere izin verildiğini anımsatan Cang, bu nedenle Cıng'ın durumunun Çin kanunlarına göre suç sayılamayacağını, ancak çocuklarını terk etmesi konusunda adalet önünde hesap vermesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Taşıyıcı annelik sektörü

Taşıyıcı anneliğin sektör haline gelmesiyle Çinli ebeveynlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Ukrayna geliyor. Her yıl 2 bin 500, 3 bin çocuğun bu yolla dünyaya geldiği ülkede müşterilerin 3'te birini Çinliler oluşturuyor.