Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United birer puana razı oldu - Son Dakika

Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United birer puana razı oldu

14.02.2021 19:07
Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United birer puana razı oldu, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun forma giydiği West Bromwich Albion, The Hawthorns Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Devre arasında Galatasaray'dan kiralanan Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 2. dakikada ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Diagne, Premier Lig'de çıktığı 4. maçta ilk golünü kaydetti.

Manchester United, bu gole 44. dakikada Portekizli futbolcu Bruno Fernandes ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 67 dakika forma giydi.

Son 5 haftada 4. kez puan kaybeden Manchester United, 46 puanla ikinci basamakta yer aldı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan 13 puanla düşme hattındaki West Bromwich Albion'ın 19. sıradaki yeri değişmedi.

İngiltere Premier Lig, West Bromwich Albion, Manchester United, Premier Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United birer puana razı oldu - Son Dakika Spor


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