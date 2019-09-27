Prof. dr. demirbaş: bir tıkla satın alınan silahlar masum insanları hayattan koparıyor

YAŞAR Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Umut Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, "İnternet üzerinden bir tıkla kolaylıkla temin edilen silahlar birçok masum insanı hayattan koparıyor. Umut Vakfı Silahlı Şiddet Haritası verilerine göre, geçen yıl yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda 2 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 529 kişi yaralandı. Tüfek ile yaralama ve ölümlü olayların oranı ise yüzde 40.7" dedi.

28 Eylül tarihinin Bireysel Silahsızlanma Günü olarak kabul edilmesi için çeşitli çalışmalar yapan Umut Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi de olan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, bu yıl da bireysel silahsızlanma bilincinin oluşması için biz dizi etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi. Her yıl onlarca insanın bireysel silahlı olaylar sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Demirbaş, "İnternet üzerinden bir tıkla kolaylıkla temin edilen silahlar birçok masum insanı hayattan koparıyor. Umut Vakfı Silahlı Şiddet Haritası verilerine göre, geçen yıl yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda 2 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 529 kişi yaralandı. Yaşanan olayların yüzde 80'inde ateşli silahlar kullanıldı. Tüfek ile yaralama ve ölümlü olayların oranı ise yüzde 40.7" diye konuştu.

RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ- POMPALI TÜFEK SORUNU

Pompalı tüfeklerin, internetten, ikinci el eşya satışı yapılan sitelerden ve sosyal medyadan, yaş, sabıka gibi hiçbir sorgulama yapılmadan, rahatlıkla 300- 400 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilmesinin son yılların en önemli sorunlardan birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirbaş, "Ruhsatsız tabanca taşıyan kişi 6136 Sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi gereğince 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmekte, silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından otomatik tabanca gibi vahim olması halinde ise bu ceza 8 yıla kadar çıkabilmektedir. Bu cezalar caydırıcı olurken ruhsatsız av tüfeği ya da pompalı tüfekle yakalanan kişilerin ve onlara bu silahları sorumsuzca hiçbir belge talep edilmeden satanların yalnızca 500 TL idari para cezası alması caydırıcı olmamaktadır. Nitekim Denizli'de geçen hafta 787 pompalı tüfekle yakalanan kişi idari para cezası uygulanarak serbest kalmıştır" dedi.

'CEZALAR KANUNA UYGUN SATIŞ YAPMAYAN KİŞİLERE DE UYGULANMALI'

Prof. Dr. Demirbaş, caydırıcı cezalar olduğu takdirde suçlarda azalma olacağını belirterek, "Birçok suçta bu tüfekler kullanılmaktadır. Yaptırımların ruhsatsız tabancalarda olduğu şekilde hapis cezası gibi seçeneklerle caydırıcı hale getirilmesi ve etkin mücadele durumunda bu suçlarda azalma olacaktır. Aynı cezaların, kanuna uygun satış yapmayanlar için de uygulanması, bu tip olayların önüne geçecektir. Sokaklarda yaşanan çatışmalara, düğünlerde, asker uğurlamalarında rastgele ateşlenen ve çoğunluğu internetten bile basitçe satın alınabilen ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlere tanık oluyoruz. Pek çok masum insan bu nedenle ne yazık ki yaşama veda ediyor" diye konuştu.

'CEZAEVLERİNDEN İZİNLİ ÇIKIŞLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Son dönemde açık cezaevlerinden izinli çıkanların işledikleri suçlara da dikkat çeken Prof. Dr. Timur Demirbaş, "Cezaevlerinden izinli çıkanlar, geçen haziran ayında İzmir'de boşandığı eşini ve kardeşini katletti, temmuzda Denizli'de iki kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Taksim'de 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar'ı bıçakla öldürdü, arkadaşını yaraladı. Son olarak geçen hafta yine cezaevinden izinle çıkan bir kişi, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü. Açık cezaevlerine geçiş ve izin şartlarının da yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

'SİLAHA ÖZENDİREN ÇİZGİ FİLM VE OYUNCAKLAR KONTROL EDİLMELİ'

Silahlanmaya karşı mücadele bakımından öncelikle silahlanma nedenlerini ortadan kaldırmak gerektiğini ifade eden Demirbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Başta okullar ve silahlı kuvvetlerde olmak üzere medya vasıtasıyla yapılacak eğitici faaliyet ve programların büyük önemi var. Buna, silah ruhsatı alabilmenin güçleştirilmesi yanında, kanunların etkin ve çabuk bir şekilde uygulanması suretiyle adalet sistemine olan inancın kuvvetlendirilmesini de eklemek gerekir. Çocukları şiddete ve silaha özendiren çizgi filmler ile oyuncakların kontrolüne ilişkin tedbirler de mutlaka alınmalı. Ülkemizde yüzde 85'i ruhsatsız en az 25 milyon silah bulunuyor. Acil olarak, her türlü şiddetin nedenlerinin masaya yatırılması, çözümlerinin projelendirilip uygulamaya geçmesi, internetten silah alımına engel olunması gerekiyor."