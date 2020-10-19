Prof. Dr. Gündüz: "Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde" - Son Dakika

Prof. Dr. Gündüz: "Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde"

19.10.2020 10:54

Prof. Dr. Gündüz: "Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde" ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Gündüz: "Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde"

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Türkiye'nin bütün vatandaşları şemsiyesi altına alan sağlık sisteminin, sağlam altyapısı ve modern tesisleri ile pandemi sürecinde dünyaya örnek bir hizmet sunduğuna dikkat çekti

"Pandemide Türkiye'nin sağlık sistemi çökmedi"

"Yurt dışında insanlar sağlık sistemine ulaşamadığı için ölüyor"

"Türkiye, sağlık sistemini ihraç edebilecek düzeyde"

"Sadece sağlık turizmi bile Türkiye'yi kalkındıracak bir potansiyeldedir"

ADANA - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Türkiye'nin pandemi sürecinde bütün vatandaşları şemsiyesi altına altına alan sağlık sistemi, modern tesisleri, sağlam altyapısı ile dünyaya örnek bir hizmet sergilediğine dikkat çekti. Bu sistemin dünyaya ihraç edilebilecek düzeyde örnek bir model olduğunu belirten Prof. Dr. Gündüz, sağlık turizminin ülke ekonomisini tek başına kalkındırabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüste vakalar artarak devam ediyor. Ülkemizde şu ana kadar 347 bin 493 kişide virüs görülürken toplam 9 bin 296 kişi de vefat etti. Hastanelerdeki genel doluluk oranı ise yüzde 48,7'ye, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4'e, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 32,7'ye yükseldi. Adana'da ise son dönemde camilerden tekrardan uyarı anonsları yükselmeye başladı. Her namaz öncesi kentteki camilerden vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen hakkında uyarılar yapılıyor.

Vaka sayısında yeniden artışlar başlasa da salgına karşı Türkiye'nin bütün nüfusu şemsiyesi altına alan güçlü sağlık sistemi, sosyal yardımlardaki başarısı ve zamanında alınan tedbirler, birçok ülkeye örnek olmaya devam ediyor. Başta şehir hastaneleri olmak üzere ülke genelindeki hastane sayıları ve kişi başına düşen yoğun bakım odaları ile farkını ortaya koyan Türkiye, bunun yanı sıra üretimin aksamaması için açıklanan ekonomik destek paketleriyle dünyaya örnek çalışmalara imza attı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz de konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Ülke olarak şanslıyız"

Prof. Dr. Gündüz, Türkiye'nin sağlık sisteminin bütün vatandaşları şemsiyesi altına aldığını belirterek, "Gerçekten bizim sağlık sistemimiz bütün vatandaşları şemsiyesi altına almış durumda. Bütün vatandaşlarımız, bütün sağlık sisteminden sonuna kadar yararlanıyor. Bu birçok ülkede böyle değil. Bu anlamda gerçekten ülke olarak şanslıyız. Sağlık hizmetine ulaşma şansı çok yüksek. Bu hastalıktan dolayı hiçbir vatandaşımız beklemedi, tedavisini hızlı bir şekilde aldı. Hastaneye yatması gerekiyorsa hastaneye, yoğun bakıma yatması gerekiyorsa yoğun bakıma yattı" diye konuştu.

"Sağlık sistemimiz çökmedi"

Pandemi döneminde Türkiye'nin sağlık sisteminin çökmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Bizim bu süreçte gerçekten sağlık sistemimiz çökmedi. Vakaların en yüksek seyrettiği durumlarda bile bütün hastanelerimiz bu hizmeti verebildi. Diğer ülkelerde çok kötü örnekler var. Biz bu anlamda ülke olarak gerçekten şanslıyız. Ölüm oranlarımızda var ama diğer ülkelerden çok daha düşük. Bu da gerçekten iyi bir şekilde işleyen sağlık sistemimizin olduğunu gösteriyor. Bundan sonrada inşallah toplumun katkısıyla var olan hastanelerimizin katkısıyla bu salgından iyi bir şekilde, en az zararla çıkabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sadece sağlık turizmi bile Türkiye'yi kalkındırır"

Türkiye'nin sağlık hizmetlerini yurt dışına pazarlaması açısından da önemli bir noktaya geldiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, daha sonra şunları söyledi:

"İngiltere'ye gidiyorsunuz, sağlığa ulaşmak çok zor. Vatandaşlar bizdeki kadar kolay ulaşamıyorlar. İnsanlar sağlık sistemine ulaşamadığı için hasta oluyor ve hayatını kaybediyor. Hakikaten bu sağlık sistemi Amerika'da bile yok. Başka ülkelerde insanlar sağlık sistemine kolayca ulaşamadığı gibi bir sürü de para harcıyorlar. Korona virüs süreci, ürettiğimiz örnek sağlık hizmetini yurt dışına da vermemiz açısından da önemli oldu. Türkiye'de çok sayıda hastaya cevap verebilecek, kapasitede bir sağlık sistemi ve altyapısı var. Birçok ülkeye aslında biz bu hizmet modelimizi ihraç edebiliriz. Bu teknolojiyi de artık kendimiz üretir, geliştirir hale gelirsek zaten bu işin ayrı bir noktası olur. Sadece sağlık turizmi bile Türkiye'yi kalkındıracak bir potansiyeldedir.

Prof. Dr. Gündüz: Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde
Prof. Dr. Gündüz: Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde
Prof. Dr. Gündüz: Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde
Prof. Dr. Gündüz: Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde

Balcalı Hastanesi, Murat Gündüz, Turizmi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Gündüz: 'Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde' - Son Dakika

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