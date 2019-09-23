PSG, Lyon deplasmanında kazandı
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi.
Konuk ekip PSG, Neymar'ın 87. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. maçını kazandı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
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