Son Dakika Haberleri: PSG, Lyon deplasmanında kazandı
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PSG, Lyon deplasmanında kazandı

31 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.

PSG, Lyon deplasmanında kazandı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi.

Konuk ekip PSG, Neymar'ın 87. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. maçını kazandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Paris Saint Germain, Olympique Lyon, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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