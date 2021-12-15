Üye Girişi
PSM Loves Summer'da birbirinden farklı isimler müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

PSM Loves Summer'da birbirinden farklı isimler müzikseverlerle buluşacak

15.12.2021 18:32
PSM Loves Summer'da birbirinden farklı isimler müzikseverlerle buluşacak

Zorlu PSM'nin 2022'de düzenleyeceği PSM Loves Summer konser serisine yeni isimler eklenmeye devam ediyor.

Zorlu PSM'nin 2022'de düzenleyeceği PSM Loves Summer konser serisine yeni isimler eklenmeye devam ediyor.

??????? Arctic Monkeys, Placebo, Alt-J ve DIIV gibi isimlerin açıklandığı Zorlu PSM'nin ilk yaz konser serisi PSM Loves Summer'da Warpaint, Chef Faker ve Half Moon Run da sahne alacak.

Art rock, dream pop ve psychedelic rock türlerinde eserlere imza atan Los Angeleslı indie rock grubu Warpaint PSM Loves Summer kapsamında 1 Haziran 2022'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicilerle bir araya gelecek.

Electronica türünün önemli sanatçılarından biri kabul edilen Chet Faker, downtempo, soul ve dub-step tabanlı bestelerini kendine has vokali ile sunuyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özgün bir hayran kitlesine sahip olan Faker, 21 Haziran 2022'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde konser verecek.

Quebec merkezli Kanadalı indie rock grubu Half Moon Run da yoğun ve katmanlı perküsyon kullanımı, vokalleri ve çeşitli armonileri ile PSM Loves Summer kapsamında 22 Haziran 2022'de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Canlı performanslar sırasında grup üyelerinin birden fazla enstrüman çalmasıyla bilinen Half Moon Run, 27 Mart 2012'de çıkardıkları ilk albümleri "Dark Eyes" ile oldukça beğeni toplamış ve 2015 yılında SOCAN müzik ödüllerinde Uluslararası Başarı Ödülü'nü kazanmıştı.

Konserlerin biletleri, 22 Aralık'ta "passo.com.tr"de satışta olacak.

Arctic Monkeys, Placebo, Haziran, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PSM Loves Summer'da birbirinden farklı isimler müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
17:28 Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
Antalya'da dev hortum korkuttu! O anlar kamerada Antalya'da dev hortum korkuttu! O anlar kamerada         
17:15
Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını kopardığı iddia edilen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını kopardığı iddia edilen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum         
16:57
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 18:38:49. #1.12#
SON DAKİKA: PSM Loves Summer'da birbirinden farklı isimler müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement