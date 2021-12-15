PSM Loves Summer'da birbirinden farklı isimler müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

Zorlu PSM'nin 2022'de düzenleyeceği PSM Loves Summer konser serisine yeni isimler eklenmeye devam ediyor.

??????? Arctic Monkeys, Placebo, Alt-J ve DIIV gibi isimlerin açıklandığı Zorlu PSM'nin ilk yaz konser serisi PSM Loves Summer'da Warpaint, Chef Faker ve Half Moon Run da sahne alacak.

Art rock, dream pop ve psychedelic rock türlerinde eserlere imza atan Los Angeleslı indie rock grubu Warpaint PSM Loves Summer kapsamında 1 Haziran 2022'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicilerle bir araya gelecek.

Electronica türünün önemli sanatçılarından biri kabul edilen Chet Faker, downtempo, soul ve dub-step tabanlı bestelerini kendine has vokali ile sunuyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özgün bir hayran kitlesine sahip olan Faker, 21 Haziran 2022'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde konser verecek.

Quebec merkezli Kanadalı indie rock grubu Half Moon Run da yoğun ve katmanlı perküsyon kullanımı, vokalleri ve çeşitli armonileri ile PSM Loves Summer kapsamında 22 Haziran 2022'de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Canlı performanslar sırasında grup üyelerinin birden fazla enstrüman çalmasıyla bilinen Half Moon Run, 27 Mart 2012'de çıkardıkları ilk albümleri "Dark Eyes" ile oldukça beğeni toplamış ve 2015 yılında SOCAN müzik ödüllerinde Uluslararası Başarı Ödülü'nü kazanmıştı.

Konserlerin biletleri, 22 Aralık'ta "passo.com.tr"de satışta olacak.