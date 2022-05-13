PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı! - Son Dakika
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PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı!

13.05.2022 20:26
PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı!

Türkiye, çıkışından bu yana PUBG Mobile oyununa en çok para harcayan ülkeler sıralamasında ilk üçe girmeyi başardı.

Mobil sektörün hızla genişlediği 2022 yılında oyunlara olan ilgi de günden güne arttı. Böylelikle bugüne dek konsol ve PC'lerde oynadığımız yapımlar, günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri konumundaki akıllı telefonlara taşınmaya başladı. Tabii durum böyle olunca mobil oyun harcamaları da tavan yaptı.

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Türkiye, PUBG Mobile oyununu sevdi

Mobil sektörün güçlü analiz araçlarından Sensor Tower, sektör karnesinin açıklandığı bu dönemde dünya genelinde en çok para harcanan mobil oyunları duyurdu. 2022'nin ilk çeyreğinde en çok hasılat elde eden oyun, 741 milyon dolarla Honor of Kings oldu.

PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı!

Listenin ikinci sırasında 650 milyon dolarla ülkemizde de fazlasıyla sevilen Battle Royale temalı PUBG Mobile bulunurken, miHoYo'nun geliştirdiği Genshin Impact da üçüncü sırada karşımıza çıktı. Listenin dördüncüsü 319 milyon dolarla Roblox, beşincisi de 306 milyon dolar hasılatla Candy Crush Saga oldu.

PUBG Mobile'ın geliri, 2018'deki çıkışından bu yana App Store ve Google Play Store dahil toplamda 8 milyar doları aştı. Geçtiğimiz aylarda PUBG: NEW STATE çıksa da halen en çok tercih edilen yapımların başında gelen PUBG Mobile'a maddi açıdan en çok ilgi gösteren ülke, 4,7 milyarla toplam harcamaların yüzde 57'sini oluşturan Çin oldu.

PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı!

Çin'in ardından ABD, yüzde 11 ile ikinci sırada yer alırken, PUBG Mobile'a çıkışından bu yana en çok para harcayan üçüncü ülke ise yüzde 4'lük oranla Türkiye oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mobil oyun sektörünün gidişatı ne durumda? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı! - Son Dakika
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