Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Karakalpakistan'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki durumu görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Karakalpakistan'daki durumun ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, Özbekistan yönetimine söz konusu bölgede oluşan durumun istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerine destek verdiğini ifade etti.

İkili ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, Putin ve Mirziyoyev, Rusya ile Özbekistan arasındaki ortaklığın ileride güçlendirilmesinden yana olduğunu teyit etti.

Karakalpakistan'daki protesto gösterileri

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaşanan olaylarda 18 kişinin öldüğünü, 243 kişinin de yaralandığını, olaylarla ilgili 516 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.