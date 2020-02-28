Quick Sigorta'dan Türkiye'nin inovatif insurtech girişimlerine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta'dan Türkiye'nin inovatif insurtech girişimlerine destek - Son Dakika Ekonomi

Quick Sigorta'dan Türkiye'nin inovatif insurtech girişimlerine destek

6 saat önce

Quick Sigorta, düzenlenen Insurtech DemoDay etkinliğinde Türkiye'nin en inovatif insurtech girişimlerini seçecek.

Quick Sigorta'dan Türkiye'nin inovatif insurtech girişimlerine destek, System.String[]

Quick Sigorta, düzenlenen Insurtech DemoDay etkinliğinde Türkiye'nin en inovatif insurtech girişimlerini seçecek.


Quick Sigorta'nın sponsorluğunda bu yıl 2'incisi gerçekleşecek olan Insurtech DemoDay etkinliğinde 18 Mart'ta bir üniversitenin Beşiktaş kampüsünde Türkiye'nin en inovatif insurtech girişimleri seçilecek. Sigorta sektöründeki teknoloji ve inovasyon çalışmalarının önünü açmak, girişimleri desteklemek amacıyla 2019'da kurulan Insurtech HUB, sigorta sektöründe girişimciler ile yatırımcılar arasında köprü görevi kuruyor. Şimdiye kadar 30'a yakın sigorta startup'ını destekleyen Insurtech HUB, bu yılın sonunda bu sayıyı 50'ye çıkarmayı planlıyor. Bu bağlamda genç ve dinamik girişimcilere fırsat sunmak adına Insurtech DemoDay etkinliğinde ön elemeyi geçen 15 insurtech girişimi yarışacak.


Quick Sigorta da jüri koltuğunda girişimleri değerlendirecek


Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey'in de jürileri arasında yer alacağı Insurtech DemoDay etkinliği, 14 Mart'a kadar başvuruları almaya devam ediyor. Dijital sigortacılık, acenta broker yazılımları, yapay zeka çözümleri, sağlık sigortaları, seyahat sigortaları, oto sigortaları, telematik, hasar yönetimi, risk yönetimi konularında sektörün bugününü ve geleceğini belirleyecek insurtech startup'ların başvurabildiği etkinlikte girişimciler sahnede girişimlerini beş dakika boyunca anlatma fırsatı yakalayacak.


Global Insurtech Zirvesi'ne ücretsiz katılım hakkı


Insurtech Startup DemoDay etkinliğinde değerlendirilen girişimler, kendi ürün ve çözümünü sektörün önde gelen isimlerine


anlatırken marka bilinirliklerini ve kurumsal imajını artırma fırsatı yakalayacak. Değerlendirme sonucunda ilk üçe giren


girişimler ise 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Global Insurtech Zirvesi'ne ücretsiz katılım hakkı ve sigorta sektöründe fark oluşturan ürünlerini global pazara tanıtma fırsatı yakalayacak. Detaylı bilgi ve başvurular için www.insurtech.org/insurtech-demoday web sitesi ziyaret edilebiliyor. - ANKARA

Beşiktaş, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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