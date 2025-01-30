Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu: Müge Anlı'dan açıklama geldi - Son Dakika
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Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu: Müge Anlı'dan açıklama geldi

Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu: Müge Anlı\'dan açıklama geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan'ın uzun süredir yayına çıkmaması seyirci tarafından merak ediliyordu. Müge Anlı, canlı yayında Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığını açıkladı.

30.01.2025 08:22
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Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumculuk ve hukuki danışmanlık yapan Avukat Rahmi Özkan günlerdir yayında yoktu. Müge Anlı canlı yayında Rahmi Özkan'ın neden günlerdir olmadığını açıkladı.

Seyirci, uzun süredir Özkan'ın neden programa çıkmadığını merak ederken, Müge Anlı konuyla ilgili açıklama yaptı. Canlı yayında durumu anlatan Anlı, Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Avukatın tansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını duyuran Anlı, Özkan'ın hastane odasından bile programı takip ettiğini de sözlerine ekledi. Özkan, daha önce de bir operasyon geçirdiği için yayına çıkmamıştı.

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Son Dakika Televizyon Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu: Müge Anlı'dan açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Gakko 23:
    aman çok önemli biri. bi si. gidin 11 19 Yanıtla
  • monşer null:
    Bizde bu haberi bekliyorduk 5 10 Yanıtla
  • ünal yalçın:
    Allah şifa versin 13 0 Yanıtla
  • Apple User:
    bıraksında başkaları ekmek yesin 1 5 Yanıtla
  • METİN Günaydın:
    Allah herkesin önce gözünü doyursun.. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu: Müge Anlı'dan açıklama geldi - Son Dakika
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