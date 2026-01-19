Rakka'da Çatışma: YPG/SDG, Hapishane için Suriye Ordusuyla Karşı Karşıya - Son Dakika
Rakka'da Çatışma: YPG/SDG, Hapishane için Suriye Ordusuyla Karşı Karşıya

19.01.2026 23:16
Suriye'nin Rakka ilinde YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu hapishaneyi devretmiyor; çatışmalar sürüyor.

Suriye'nin Rakka ilinde bazı DEAŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi'ni devretmek istemeyen YPG/SDG'li teröristler Suriye ordusuyla çatışıyor.

AA ekibinin görüntülediği hapishane, Rakka kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ordu güçleri gündüz saatlerinde devralmak üzere hapishane çevresine ulaştıklarında YPG/SDG'li terörsitler tarafından ateş açıldı.

Ordu yetkililerinin devir işleminin yapılması talebine olumlu yanıt vermeyen örgüt mensuplarıyla zaman zaman şiddetlenen çatışmalar akşam saatlerinde aralıklarla devam etti.

Teröristlerle çatışmalar sürerken, 30 kadar YPG/SDG elebaşı ile bazı devrik rejim unsurlarının da ordu operasyonlarından kaçarak bu hapishaneye sığındığı ve halen içerde oldukları öğrenildi.

Hapishanede konuşlanarak orduyla çatışmaya girenlerin toplam sayısının ise 300'ü bulduğu bildiriliyor.

Hapishanede alıkonanların büyük bölümünün ise DEAŞ'lı teröristlerin dışındaki kimseler oluşturuyor.

Bunlar arasında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonan çok sayıda sivilin de bulunduğu biliniyor.

Rakka'daki yerel kaynaklar terör örgütü YPG/SDG'nin birçok kişiyi gerekçe göstermeden DEAŞ'lı olmakla suçlayarak alıkoyduğunu belirtiyor.

Ordu birlikleri, hapishaneyi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

