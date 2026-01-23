Rekabet Kurulu'ndan Reklam Aldatmalarına 242 Milyon Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Reklam Aldatmalarına 242 Milyon Ceza

23.01.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz yıl reklam aldatmalarına karşı 242 milyon lira para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, geçen yıl reklam ve tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, tüketicilerin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Bu kapsamda, Reklam Kurulu aldatma, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları mercek altına alıyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde, gerekli idari müeyyideler uygulanırken, özel indirim günlerine ilişkin olarak da Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

Geçen yıl 27 bin 787 dosya incelendi

Kurul, geçen yıl gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili toplam 27 bin 787 dosya inceledi.

Söz konusu başvurulardan, 1620 dosya esastan karar bağlanırken, 26 bin 164 dosya hakkında ise incelemeye alınması kararı verildi. Dosyaların 974'ü hakkında durdurma cezası, 7'si hakkında tedbiren durdurma kararı ve 111 dosya hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Geçen yıl ilgililer hakkında toplam 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicilere "satıcı hakkındaki şikayetleri inceleyin" tavsiyesi

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere bazı önerilerde de bulundu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön araştırma yapılması önem taşıyor. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün, benzer mecralardan yaklaşık fiyatının kıyaslanması da tavsiye ediliyor. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

İnternetten alışverişlerde, sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin, ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Reklam Aldatmalarına 242 Milyon Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:49:21. #7.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan Reklam Aldatmalarına 242 Milyon Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.