Rektör Kızılay, Kızılay'a kurban bağışında bulundu

İnönü Üniversitesi ve Türk Kızılayı Malatya Şubesi arasında yapılan protokol ile bu yıl Kurban Bayramı 'nda toplanacak kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yapılan protokol sonrası ise İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay kendisi ve ailesi adına dört kurban bağışı yaptı.Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu , Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile M. Şahin Nalbant Konukevi Müdürü Önder Uyanık katıldı.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu yılki kurban vekaletini yine Türk Kızılayı'na vereceğini dile getirerek, "Bugün yaklaşan Kurban Bayramı için kurban ibadetimizi yerine getirmek ve Kızılay'ımıza bağışlamak için Üniversitemizin yeni açılan Mehmet Şahin Nalbant Konukevinde toplandık. Hocalarımızın ve üniversite personellerimizin bağışladığı kurbanları Malatya Kızılay'ımız Kurban Bayramı'nda vekaleten yerine getirdi. Yıl boyunca da Konukevi'nde kalan misafirlerimize ikramda bulunduk" ifadelerinde bulundu.Geçtiğimiz Ramazan ayında Türk Kızılayı Malatya Şubesinin 30 gün boyunca Konukevi'nde kalanlar başta olmak üzere 2 bin kişiye iftar yemeği verdiğini anımsatan Rektör Kızılay, "Malatya Kızılay'ımız konuk evimizde ve üniversitemizde bu kurban etlerini kavurma yaparak tekrar yıl boyu ikram edecek. Bunu İnönü Üniversitesi ve Malatya Kızılay'ı işbirliği ile konuk evimizde yine bu yıl da başlatıyoruz" şeklinde konuştu.Türk Kızılay'ın sonraki organizasyonlarında da destek vereceklerine değinen Rektör Kızılay, şöyle devam etti:"Başta ben olmak üzere çok değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte kurbanlarımızı Kızılay'a bağışlayacağız. Tüm üniversitede de bunun çalışmasını bu hafta yapacağız. Bir hafta içerisinde üniversitemizden çok büyük sayıda kurbanı Malatya Kızılay'ımıza bağışlamak istiyoruz. Kızılay'ın sonraki organizasyonlarında da her türlü desteği başkanımıza vereceğiz."Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise geçtiğimiz hafta itibariyle Kurban Bağışı kampanyasının başladığını belirterek, "Bu yıl Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye ' diye sloganımız ile bağış kampanyasına başladık. Bu sese ses veren, her zaman yanımızda olan, tüm yaptığımız hayır işlerinde yanımızda olan ve bugünde kurbanlarını bağışlayan, bu bağışladığı kurbanlarla yüz binlerce insanın yüzünü güldüren, mazlumların yüzünü güldüren ve bu etkinlikte bize yardımcı olan İnönü Üniversitesi Rektörlüğümüze, Rektörümüz Ahmet Kızılay'a, yönetimine, değerli hocalarımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.Kesilen kurbanları yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyleyen Soylu, "Yurtiçi ve yurtdışı diye kurban vekalet bağışlarını alıyoruz. Kurban bağışları yurt içinde 850 TL, yurt dışında 725 TL. Yurt dışında 50 ülkede kesilen kurbanları oradaki ihtiyaç sahiplerine parça et olarak veriliyor. Türkiye'de kesilen kurbanlar kavurma şekline getiriliyor. Bunlar 800 gram, 5 ve 10 kilogram olarak yapılıp konserve kutularıyla yıl boyu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Onun için diyoruz ki, kurbanınız yıl boyu sürsün diye ben bu etkinliklerde bizim yanımızda olan yine İnönü Üniversitesi Rektörümüze, yönetimine, değerli hocalarımıza ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Hilal olsun Malatya diyorum" şeklinde konuştu.Soylu, son olarak kurbanların veteriner, din görevlileri ve noter huzurunda isimlerin okunarak kesildiğini söyleyerek, "Bu vekaletleri tekrar genel merkeze veriyoruz. Kurbanlarımız orda veteriner, din görevlileri ve noter huzurunda isimler okunarak kesiliyor. Bunun verildiğine dair genel merkez SMS yoluyla kurbanları aldığı, vekalet verdiği kişiye gönderiyor. Kesildiği anda da tekrar bilgilendirme yapılıyor" diye konuştu.Programın sonunda akademik ve idari personeller, Kızılay'a kurban bağışında bulundu. - MALATYA