Rektör Şevli, kampüste kurulan stantları gezdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Afet ve Acil Durum (AFAD), Kızılay ve Büyükşehir Belediyesinin kampüs yerleşkesinde kurduğu stantları gezdi.

AFAD İl Müdürlüğünce kampüs alanına getirilen deprem simülasyon tırında incelemelerde bulunan Şevli, AFAD'ın acil durumlarda kullandığı aletler ve yöntemler hakkında bilgi aldı.

Şevli, daha sonra Kızılay'ın kan bağışı ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin imar ve afet stantlarını ziyaret etti.

YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Van'da afet bilincinin oluşturulması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Herkesin afet ve deprem konusunda bilinçli olması gerektiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Burada kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımızı deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin doğusundan batısına her yer bir afet bölgesi. Afetlerle ilgili toplumumuzu, aileleri, bireyleri, bilinçlendirirsek, doğal afetlerin önüne geçilebildiğini görürüz. Doğal afetlere karşı önlemlerimizi alır, afet sonrası ne yapacağımızı bilirsek hiçbir zarar görmeden afetleri atlatırız."

Programa Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu katıldı.