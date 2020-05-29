Renault Grubu, dönüşüm plan taslağını açıkladı - Son Dakika

Renault Grubu, dönüşüm plan taslağını açıkladı

Renault Grubu, üç yıl içinde sabit giderlerini 2 milyar avrodan fazla azaltmaya yönelik plan taslağını sundu.

Renault Grubu, dönüşüm plan taslağını açıkladı, System.String[]

Renault Grubu, üç yıl içinde sabit giderlerini 2 milyar avrodan fazla azaltmaya yönelik plan taslağını sundu. Sabit maliyetleri azaltma hedefi, grubun rekabet gücünü arttırmasını ve İttifak çatısı altında uzun vadeli gelişimini sağlamayı amaçlıyor.


Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, yıllık sonuçlarını açıkladığı tarihte vaat ettiği gibi, üç yıl içerisinde 2 milyar avrodan fazla tasarruf sağlamayı ve yeni bir rekabetçi yapının temellerini atmayı hedefleyen dönüşüm programını bugün gerçekleştirdiği toplantı ile kamuoyuna duyurdu.


Şirketin dönüşümünü hızlandırma çalışmasının temelinde yatan etkenler, grubun karşılaştığı güçlükler, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı büyük kriz ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken ekolojik dönüşüm olarak belirlendi.

Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslak, kaynakların daha özenli bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu.


Taslakla grubun uzun vadeli gelişim temellerinin atılması amaçlanıyor


Bununla birlikte, söz konusu plan taslağıyla grubun uzun vadeli gelişim temellerinin atılması amaçlanıyor. Grubun Fransa'daki faaliyetleri, elektrikli araçlar, hafif ticari araçlar, döngüsel ekonomi ve yüksek katma değerli inovasyon gibi gelecek vaat eden stratejik faaliyet alanları üzerinde yoğunlaşacak.

Fransa'da yoğunlaşacak olan bu büyük bölgesel merkezler, grubun hızlı toparlanmasında ana rol oynayacak. Grubun Flins ve Guyancourt'daki faaliyetleri yeniden düzenlenecek.


Renault Grubu, karlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için yapmayı planladığı iş gücü düzenlemelerini, sosyal paydaşlar ve yerel kurumlarla örnek bir diyalog içinde gerçekleştirilmek için her türlü çabayı gösterecek. İş gücünü yeniden yapılandırma projesi, yeniden eğitim kurum içi görev değişiklikleri ve gönüllü ayrılma üzerine kurulu olacak. Üç yıla yayılacak proje kapsamında, Fransa'da 4 bin 600, dünyanın geri kalanında da 10 binden fazla pozisyon daha azaltılacak.


"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, şunları kaydetti:


"Öngörülen dönüşümü başarabilmek ve bu planı uygulayarak grubumuzu değerine kavuşturmak için varlıklarımıza, değerlerimize ve şirketin yönetimine olan güvenim tam. Planlanan değişiklikler, uzun vadede şirketin sürdürülebilirliğinin ve gelişiminin sağlanmasında temel öneme sahip. Birlikte ve İttifak'ın ortaklarının desteği ile hedeflerimize ulaşacak ve Renault Grubu'nu gelecek yıllarda otomotiv sektörünün en büyük oyuncularından biri haline getireceğiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve planlanan dönüşümün ancak grubumuzun tüm paydaşlarına saygı gösterilerek ve örnek bir sosyal diyalog yoluyla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."


Renault geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos ise "Bu proje, belirsizlik ve karışıklıklarla dolu bir ortamda müşteri memnuniyetine öncelik verilerek sağlam ve sürdürülebilir bir performansın garanti edilmesinde hayati bir rol üstleniyor. Elektrikli araçlar gibi birçok yatırımımızın yanı sıra, Renault ve İttifak'ın kaynakları ve teknolojisinden güç alarak ve araçlarımızın geliştirme ve üretim süreçlerindeki karmaşıklığı azaltarak, genel karlılığımızı iyileştirmek ve Fransa'da ve dünyada gelişmemizi sağlamak için ölçek ekonomileri yaratmak istiyoruz. Bu proje, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.


Projenin içerdiği ana unsurlar


Öte yandan projenin içerdiği ana unsurlar "İttifak'ın yaklaşık 800 milyon avro değerindeki güçlendirilmiş varlıklarından faydalanarak verimliliği artırmak ve mühendislik maliyetlerini azaltmak" başlığı altında, "Araç tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin verimliliğini artırmak: bileşen çeşitliliğini azaltmak, standardizasyonu artırmak, İttifak içerisinde Lider-Takipçi (Leader–Follower) programlarını geliştirmek", "Kaynakları optimize etmek: Yüksek katma değerli stratejik teknolojilerin geliştirilmesini Ile-de-France'ta bulunan mühendislik tesislerinde yoğunlaştırmak; yurtdışı Ar-Ge merkezlerinin kullanımını optimize etmek ve alt yükleniciler görevlendirmek, dijital olanaklardan daha fazla faydalanarak olanakları optimize etmek" şeklinde belirlendi.


Üretim optimizasyonu ile yaklaşık 650 milyon avro tasarruf hedefleyen taslak, "Endüstri 4.0 uygulamalarını genelleştirerek tesis dönüşümünü hızlandırmak" ve "Yeni mühendislik projelerinde uygulama iyileştirmeleri: Dijitalleşmeyi ve 'tasarımdan- uygulamaya' ilişkisini hızlandırmak" maddelerini içeriyor.


Endüstriyel kapasiteleri yeniden boyutlandırmak kapsamında da "Küresel üretim kapasitesini 2019'daki 4 milyon araçtan 2024'e kadar 3,3 milyon araca çekmek (Harbour referansı), üretime dahil olan işgücünü düzenlemek, Fas ve Romanya'da planlanan kapasite artırımı projelerinin askıya alınması, grubun, Rusya'daki üretim kapasitelerinin yeniden düzenlenmesi ve dünya çapında vites kutusu üretiminin rasyonelleştirilmesi çalışması" gibi konular yer alıyor.


Ayrıca Fransa'da, üretimi optimize etmeye yönelik dört çalışma hipotezi, başta sosyal ortaklar ve yerel yetkililer olmak üzere tüm paydaşlarla derinlemesine istişare edilecek.


Projeler, çalışanları temsil eden kuruluşlara sunulacak


Destek operasyonlarının verimliliğinin artırılmasından, yaklaşık 700 milyon avro tasarruf beklenirken, kaynakların daha iyi tahsisi için bazı faaliyetlerin yeniden yapılandırılması da hedefleniyor.


Grubun temel faaliyetlerinin odak noktasının değiştirilmesi, özellikle "RRG'nin (Renault Retail Group) Avrupa'daki entegre dağıtım ağının bir bölümü, Renault Grubu'nun Çin merkezli Dongfeng Renault Automotive Company Ltd. (DRAC) şirketindeki hisselerinin Dongfeng Motor Corporation'a devredilmesi ve Çin'de Renault markalı içten yanmalı motorlu binek araç faaliyetlerinin durdurulması" kollarını kapsayacak.


Diğer yandan söz konusu projeler, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak çalışanları temsil eden kuruluşlara sunulacak.

Renault, Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Renault Grubu, dönüşüm plan taslağını açıkladı - Son Dakika

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