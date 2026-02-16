Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu - Son Dakika
Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

16.02.2026 17:49
Ünlü YouTuber Reynmen'in uyuşturucu madde test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca gözaltına alınan isimlerden Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen operasyonda ifadesi alınan Reynmen (Yusuf Aktaş) hakkında yapılan testin sonucu ortaya çıktı. Saç örneğinden yapılan incelemede esrar ve kokain bulgularının pozitif çıktığı öğrenildi.

Survivor'dan diskalifiye edilerek Türkiye'ye dönen Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

31 Ocak 2026 tarihinde uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak 2026'da yapılan eş zamanlı operasyon ile Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da arasında bulunduğu 11 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan 11 kişi daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. Kaya ve Aktaş'ın da arasında bulunduğu 11 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol uygulandığı öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    yaşasın adalet 1 0 Yanıtla
