Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddia edildi
08.03.2021 23:38
Uzun aradan sonra İbo Show ile Star TV ekranlarından yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, yakaladığı başarıyı sürdüremedi. Reytingleri aynı gün yayınlanan rakipleri yüzünden gittikçe düşmeye başlayan programın, final yapacağı iddia edildi.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak kısa sürede büyük başarı elde edip yüzleri güldüren program, reytinglere yenik düştü.
REYTİNGLERDE 8. SIRAYA GERİLEDİ
Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı,Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi. Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmezken, İbo Show hayranları ise iddia ile hüsrana uğradı.
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