Üye Girişi
SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

15.11.2021 11:09

SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdiÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, gruplarda Antalya Spor Kulübü, kulüplerde Acıbadem C.S.K.

SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, gruplarda Antalya Spor Kulübü, kulüplerde Acıbadem C.S.K., bireyselde ise Acıbadem C.S.K. sporcusu Alya Arslan birinci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda daüzenlenen Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası'na 37 kulüpten 155 sporcu katıldı. Şampiyonada grup müsabakalarında Antalya Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Beştepe Koleji S.K. ikinci, Manavgat Reverans S.K. ise üçüncü oldu. Bireysel başarıda birinciliği Acıbadem C.S.K.'dan Alya Arslan, ikinciliği Beştepe Koleji S.K.'dan Ada Kaplan, üçüncülüğü yine Acıbadem C.S.K.'dan Yağmur İşbuyuran elde etti. Kulüpler bazında 93.150 puanla Acıbadem C.S.K. birinciliği, 89.450 puanla Ege Cimnastik G.S.K. ikinciliği, 87.700 puanla üçüncülüğü kazandı.

ŞAMPİYONLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Şampiyonada dereceye giren kulüp ve sporculara madalya ve kupaları Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol tarafından verildi.

TESİSLER 7/24 HİZMET EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinin koronavirüs salgını sürecinde evlerinde kalan çocuk ve gençlerin hizmetine yeniden açıldığını hatırlatan Gürhan, "Pandemi sürecinde evde kalan çocuk ve gençlerimizin tekrar sporla buluşması, gençlik merkezlerimizin faaliyetleri ile tekrar tanışmaları için 7 gün 24 saat açık tesislerimizi çocuklarımızın, gençlerimizin, halkımızın hizmetine sunmaya başladık" diye konuştu.

SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi
SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi
SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi
SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi
SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi
SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi
SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Cimnastik, Manavgat, Antalya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor 11:34 Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu 11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş 11:18 Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş
Henüz 3 yaşında! 300 kişilik ekip 6 gündür yörük kızı Müslüme'yi arıyor 11:02 Henüz 3 yaşında! 300 kişilik ekip 6 gündür yörük kızı Müslüme'yi arıyor 11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı 10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı

Son Dakika Haberleri
11:33 Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor
11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu
11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
11:17 Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş
11:02 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu
11:01 Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı
11:00 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı
10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı
G.Saraylı Feghouli'den derbi öncesi bomba itiraf: Mesut Özil'den nefret ediyorum G.Saraylı Feghouli'den derbi öncesi bomba itiraf: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:36
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi! "Gerçekten mi?" diye sordu İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi! "Gerçekten mi?" diye sordu         
11:33
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak         
11:26
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 11:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Ritmik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement