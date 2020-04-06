Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü - Son Dakika
Son Dakika Genel Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü - Son Dakika

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü

7 saat önce

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü Rize'de korona virüs hastalığının tedavisinde görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan iki hemşire, tedavilerini tamamlayarak yeniden göreve döndü.

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü

RİZE - Rize'de korona virüs hastalığının tedavisinde görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan iki hemşire, tedavilerini tamamlayarak yeniden göreve döndü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi 35 yaşındaki Derya Yazıcı yaklaşık 15 gün önce görev yaptıklarını hastanede Covid-19 hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test oldu. Test sonuçları pozitif çıkan hemşireler bağlı bulunduklarını hastanede tedavi gördü. Yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan hemşireler fedakarlık örneği göstererek görevlerine başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in kendilerine göndermiş olduğu hediyeleri takdim etti.

"Lütfen korkmayın ve cesur olun"

Hemşire Derya Yazıcı ise, "Bundan on gün önce yaptırdığım test sonucunda pozitif olduğumu öğrendim. Tabi ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecim hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun" şeklinde konuştu.

"Şuan gayet iyiyim ve sağlıklıyım"

Yoğun Bakım Hemşiresi Ahmet Uysal da, "Bende panik ile başlayan sürecimden sonra hastanedeki tedavimi sürecim tamamlandıktan sonra kendimi karantinaya aldım. Şuan gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Tepe: "Arkadaşlarının yanına dönmek istediler"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, zorlu sürçte onurlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız korona virüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz biran önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere Rize'ye gelen ve 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyaran Tepe, "Konulan kurallara uymalarını, asla ve asla dışarıya çıkmamalarını, zaten zorunlu ihtiyaçlarının vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman sabır ve fedakarlık zamanıdır. Bu süreçte alınan kararlara ve uygulanan kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü

Ahmet Uysal, Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:38 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var         
22:39
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı         
22:18
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu         
21:34
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü         
21:27
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti         
21:18
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı         
21:10
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti         
21:08
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı         
21:04
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı         
21:03
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak         
20:50
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu         
20:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor         
20:15
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi         
19:51
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi         
19:48
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi         
19:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi         
19:13
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim         
19:04
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi         
18:45
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı         
18:28
Bayern Münih antrenmanlara başladı Bayern Münih antrenmanlara başladı         
18:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 22:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]