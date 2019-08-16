Son Dakika Haberleri: Rize'de Formulaz zamanı
Son Dakika Spor Haber

Rize'de Formulaz zamanı

1 saat önce

Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz yarın 11. kez genç yaşlı herkesi bir araya getirecek.

Rize'de Formulaz zamanı, System.String[]
Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz yarın 11. kez genç yaşlı herkesi bir araya getirecek. 1900'lü yılların başlarında, yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 17 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek.

Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el yapımı tahta araçların en büyük yarışı olarak nitelendirilen Red Bull Formulaz'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar eğlenceli anlar yaşayacak. Kendine özgü kuralları ve eğlenceli rotası ile dikkat çeken etkinlik, 1.6 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.

Kıl çorap ve lastik ayakkabı şart

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları maksimum 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu bulunması gereken araçta dört tekerlek şart. Tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. Araçlar yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor ve içlerinde motor bulunmuyor. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yansıtan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlayan herkesin katılımına açık. Yaratıcılığına güvenen ve tahta araba sahibi herkes bu heyecanı yaşamak için başvuru yapabiliyor. Etkinlikle ilgili detaylara redbull.com/formulaz adresinden ulaşılabiliyor.
Red Bull, Rize, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lecce'de forma numaraları belli oldu! Burak Yılmaz detayı dikkat çekti
Fenerbahçe'ye Batshuayi'den kötü haber! Hedef PSG'nin golcüsü Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi Sahaya giren Youtuber güvenlik görevlilerini işinden etti iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:17:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de Formulaz zamanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]