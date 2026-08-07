Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

Çayeli’nde düz arazi bulamayan Muhammet Dilmaç isimli vatandaş, dağ yamacından geçen yolun üzerine 6 dev beton kolon dikip evini havaya inşa etti. Evin altından beton mikserleri bile rahatça geçebiliyor.

YOLU KAPATMAMAK İÇİN BULDUĞU YÖNTEM İNANILMAZ

Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammet Dilmaç, konut yapacak düz arazi bulamayınca çareyi sıra dışı bir yöntemde buldu. Kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ile inşaat araçlarının geçişini engellememek için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon diken Dilmaç, bu ayakların üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Altından beton mikserlerinin dahi rahatça geçebildiği ev, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

"ARAZİMİZ OLMADIĞI İÇİN BÖYLE BİR PROJE DÜŞÜNDÜK"

Sıra dışı yapım sürecini anlatan Muhammet Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük. Temelleri aşağıdan alıp yukarıya doğru devam ettik. Evi bu kadar yüksek yapmamın en önemli sebebi de komşumun evinin konumu. Yarın öbür gün komşum ev yapmak isterse beton mikserleri altından rahatça geçebilsin diye yapıyı 4 metre 40 santime kadar yükselttik. Arazinin eğiminden dolayı 6 kolonun yüksekliği 7,5 metreyi buluyor. Evin üst katı 100 metrekare. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu evi inşa ettim" dedi.

"YÜKSEK, HAVALI VE GÜZEL BİR EVİMİZ OLDU"

Evin yeni halinden çok memnun olduğunu belirten Kezban Dilmaç ise, "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor, misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyor. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" ifadelerini kullandı.