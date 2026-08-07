Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı - Son Dakika
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Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

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Arazi kısıtlı, coğrafya zorlu olunca Karadeniz insanının pratik zekası yine devreye girdi. Rize'nin Çayeli ilçesinde düz arazi bulamadığı için evini yolun tam üstüne inşa eden bir vatandaş, altından beton mikserlerinin dahi kolayca geçebildiği 6 kolonlu sıra dışı villasıyla ilgi odağı oldu.

Çayeli’nde düz arazi bulamayan Muhammet Dilmaç isimli vatandaş, dağ yamacından geçen yolun üzerine 6 dev beton kolon dikip evini havaya inşa etti. Evin altından beton mikserleri bile rahatça geçebiliyor.

<a class='keyword-sd' href='/karadeniz/' title='Karadeniz'>Karadeniz</a>'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

YOLU KAPATMAMAK İÇİN BULDUĞU YÖNTEM İNANILMAZ 

Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammet Dilmaç, konut yapacak düz arazi bulamayınca çareyi sıra dışı bir yöntemde buldu. Kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ile inşaat araçlarının geçişini engellememek için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon diken Dilmaç, bu ayakların üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Altından beton mikserlerinin dahi rahatça geçebildiği ev, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

"ARAZİMİZ OLMADIĞI İÇİN BÖYLE BİR PROJE DÜŞÜNDÜK"

Sıra dışı yapım sürecini anlatan Muhammet Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük. Temelleri aşağıdan alıp yukarıya doğru devam ettik. Evi bu kadar yüksek yapmamın en önemli sebebi de komşumun evinin konumu. Yarın öbür gün komşum ev yapmak isterse beton mikserleri altından rahatça geçebilsin diye yapıyı 4 metre 40 santime kadar yükselttik. Arazinin eğiminden dolayı 6 kolonun yüksekliği 7,5 metreyi buluyor. Evin üst katı 100 metrekare. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu evi inşa ettim" dedi.

Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

"YÜKSEK, HAVALI VE GÜZEL BİR EVİMİZ OLDU"

Evin yeni halinden çok memnun olduğunu belirten Kezban Dilmaç ise, "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor, misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyor. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Rize Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Oooo Oooo:
    İlk 6 ay anne sütü önemli. Balığında dozunu kaçırmayın 7 0 Yanıtla
  • Nusret Yilmaz Nusret Yilmaz:
    trakyada adam tarlasına arsasına konteynır koyamıyorlar yasak millet yola ev yapmış 3 0 Yanıtla
  • 198919 198919:
    Allah korusun bir kazada kolonlardan birine çarparlarsa evin tamamı gitti…. 3 0 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    desene çaylık bozulmasın diye bunu yaptım 2 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    depreme ne kadar dayanlıklı 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı - Son Dakika
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