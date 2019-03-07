Son Dakika Haberleri: Rizespor-Kayserispor Maçına Özkahya Atandı

Rizespor-Kayserispor Maçına Özkahya Atandı

1 saat önce

Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanacak kritik maça Halis Özkahya atandı.

Rizespor-Kayserispor Maçına Özkahya Atandı, System.String[]
Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanacak kritik maça Halis Özkahya atandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanacak Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu kritik müsabakaya İstanbul Bölgesi Süper lig hakemi Halis Özkahya'yı görevlendirdi.

Halis Özkahya, ilk kez Rizespor ile Kayserispor arasındaki bir müsabakada düdük çalacak. İstanbul Bölgesi hakemi, hem Rize ekibinin hem de Kayserispor'un 20 maçında düdük çaldı. Halis Özkahya'nın yönettiği maçlarda Rizespor, 4 galibiyet 4 beraberlik 12 yenilgi aldı. Kayserispor ise, Özkahya'nın yönettiği 20 maçta 4 galibiyet 5 beraberlik 11 yenilgi aldı. Halis Özkahya, bu sezon Rizespor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Antalyaspor maçını, Kayserispor'un da sahasında 2-1 yenildiği Akhisarspor maçını yönetmişti.

Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ile Hakan Yemişken yapacak. Emre Malok da maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:25 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Halis Özkahya, Rizespor, Kayserispor, Spor
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