Robin Yalçın cezalı duruma düştü!

DG Sivasspor'un Alman futbolcusu Robin Yalçın, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Yalçın, Sivas'ta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer alamayacak.

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Kaleci Ali Şaşal Vural, stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncularından Robin Yalçın karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 59. dakikasında sarı kart gören Yalçın cezalı duruma düştü. Robin Yalçın, Sivas'ta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer alamayacak.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 43 maça çıkan Robin, 39 kez ilk 11'de görev aldı. Robin Yalçın, söz konusu maçlarda toplamda 1 gol atarken, 2 kez de asist yapmayı başardı. 10 kez sarı kart gören Robin, 3 bin 359 dakika oyunda kaldı. - SİVAS