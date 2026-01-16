Rockets, Thunder'a Yenildi - Son Dakika
Rockets, Thunder'a Yenildi

16.01.2026 10:23
Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'a 111-91 kaybederken, Alperen Şengün 14 sayı, 13 ribaund ile oynadı.

NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'a 111-91'lik skorla yenilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Oklahoma City Thunder'a 111-91'lik skorla kaybetti. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika kaldığı parkede 14 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 19 sayıyla mücadele etti. Ligde üst üste 5, toplamda da 35. galibiyetini elde eden Thunder'da ise Shai Gilgeous Alexander 20 sayı, Chet Holmgren de 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Orlando, Almanya'da Memphis'i mağlup etti

Orlando Magic ile Memphis Grizzlies, Almanya'nın başkenti Berlin'de karşı karşıya geldi. Müsabakadan 118-111'lik skorla galip ayrılan Orlando, bu sezonki 23. galibiyetini kazandı. Orlando Magic'te Paolo Banchero 26 sayı, 13 ribaund, Franz Wagner ile Anthony Black de 21'şer sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki 23. yenilgisini alan Memphis'te ise Jaren Jackson Jr. 30 sayı, Santi Aldama 18 sayı ve Cedric Coward da 17 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 118 - Memphis Grizzlies: 111

Detroit Pistons: 108 - Phoenix Suns: 105

Houston Rockets: 91 - Oklahoma City Thunder: 111

Miami Heat: 114 - Boston Celtics: 119

San Antonio Spurs: 119 - Milwaukee Bucks: 101

Dallas Mavericks: 144 - Utah Jazz: 122

Golden State Warriors: 126 - New York Knicks: 113

Portland Trail Blazers: 117 - Atlanta Hawks: 101

Los Angeles Lakers: 117 - Charlotte Hornets: 135 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

