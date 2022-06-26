Ruanda Devlet Başkanı Kagame: "Sadece Avrupa'nın değil Afrika'nın da değerleri var"

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, "Avrupalılar her zaman değerlerin yüzü olduğunu ve dünyanın geri kalanının onları takip etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu büyük bir hata. Sadece Avrupa'nın değil Afrika'nın da değerleri var." dedi.

Ruanda Devlet Başkanı Kagame, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısının (CHOGM) kapanışında konuştu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kagame, ülkesinde insan haklarının hiçe sayıldığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Kagame, "Avrupalılar her zaman değerlerin yüzü olduğunu ve dünyanın geri kalanının onları takip etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu büyük bir hata. Sadece Avrupa'nın değil Afrika'nın da değerleri var. Burada, Ruanda'da ve Afrika'da da değerlerimiz var." dedi.

Kagame, her ulusun kendine ait değerleri olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın Ruanda'da soykırımın bir parçası olduğunu da anımsattı.

Yeni dönem başkanı Ruanda

CHOGM'nin 26. Dönem toplantısının yapıldığı Ruanda'da Kagame, dönem başkanlığını İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan devraldı.

Kagame, İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin, birlikte büyümelerini ve bloğun sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamaya kararlı olduğu söyledi.

Topluluğa 2009 yılında katılan Ruanda'nın ardından bu yıl Togo ve Gabon da üyeliğe kabul edildi. Topluluğun üye sayısı 56'ya yükseldi. İngiltere ile tarihsel bağı bulunmayan Gabon ve Togo'nun topluluğa üye olması, İngiliz Milletler Topluluğu'nun yeni dönemde daha kapsamlı bir rol üstleneceği şeklinde yorumlandı.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Pasifik'ten üyeleri bulunuyor. Topluluğun toplam nüfusu ise 2,6 milyar.

Genel sekreterlik görevini yürüten Patricia Scotland yeniden genel sekreterliğe seçildi.

Prens Charles'tan kölelik açıklaması

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i temsilen, CHOGM'ye katılan Veliaht Prens Charles, toplantının açılışında yaptığı konuşmada kölelik konusuna değinmiş, köleliğin verdiği acı ve bunun kalıcı etkisiyle ilgili "kişisel üzüntüsünü" dile getirmişti.

Tahtın varisi Galler Prensi Charles, İngiliz Milletler Topluluğu liderlerini, köle ticaretinin dehşetini ve sömürge geçmişinin diğer zor yönlerini resmen tanımaya davet etmişti.

Ortak geleceğin gücünü açığa çıkarmak için geçmişi şekillendiren yanlışları da kabul etmenin gerektiğini söyleyen Prens Charles, bu hataların çoğunun, farklı ve bazı açılardan daha düşük değerlere sahip daha erken bir çağa ait olduğunu vurgulamıştı.

Bir sonraki CHOGM 2024'te Samoa'da yapılacak

İki gün boyunca liderler arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı forumlar ve çeşitli oturumlar düzenlendi.

2 yılda bir yapılan CHOGM toplantısı Kovid-19 salgını sebebiyle 4 yılın ardından ilk defa yüz yüze gerçekleştirildi.

Bir sonraki CHOGM, 2024'te Samoa'da yapılacak ve yeni bir genel sekreter seçilecek.