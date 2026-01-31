Ruhani: Halkın Mesajını Duyalım

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde özellikle son dönemde meydana gelen toplumsal olaylara işaret ederek "Büyük bir reformla halka cevap vermeliyiz." dedi.

"Entekhab" haber sitesine göre Ruhani, ülkesinde 11 ve 12. hükümet döneminde görev yapan eski bakanlarla bir araya geldi.

Ruhani burada yaptığı konuşmada, "Halk verdiği mesajı aldığımızı hissetmeli. Hedef, halkın memnuniyeti olmalı. Büyük bir reformla halka cevap vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Protestolar amacıyla sokağa inen hatta "biraz da şiddet eylemlerine katılan halkın" yöneticilere aynı mesajı ilettiğini söyleyen Ruhani, "Halkın mesajı şuydu: Yanlış uygulamaları protesto etmek meşrudur ve yabancı güçlerin İran'a yönelik müdahalesine karşı duracağız." diye konuştu.

Ruhani, İran halkının İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinde de yabancı güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasına müsaade etmediğini belirterek "Sokaktaki insanlar ne söylemiş olursa olsunlar seslerini duymalıyız." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani şunları kaydetti:

"İran İslam Devrimi'nin üzerinden 47 yıl geçti ve bugün bir İranlının yabancı güçlerin müdahalesinden yana tavır almasının bizi üzüntüden uyuyamaz hale getirmesi lazım. Bu durum bizim için kabul edilebilir değil ve demek ki bir sorunumuz var. Kürsülerimizde, televizyonlarımızda, radyomuzda ve okullarımızda sorun var."

Hedeflerinin yalnızca halkı sakinleştirmek olmaması gerektiğini söyleyen Ruhani, "Hedefimiz İran'ı güçlendirmek olmalı. Askeri olarak güçlenmek vakit alabilir ancak İran halkının iradesi karşısında saygılı olmak anlık bir iştir." değerlendimesinde bulundu.

Diplomasinin sınırlandırılması

Ruhani, özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminde diplomasi faaliyetlerinin sınırlandırıldığına işaret ederek, "Bir şey yapmamız gerekiyor dediğimizde 'ABD ile ilişki mi kuralım? Trump'a tevazu mu gösterelim?' deniliyor. Mesele ilişki kurmak değil yönetimdir. Bir ülke ile düşmansak bu düşmanlığı kontrol etmek gerekiyor. Gerilimleri düşürmenin yolu yokmuş gibi davranmamalıyız." şeklinde konuştu.

İran'ın, 1979 yılındaki İslam Devrimi'nden sonra da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Ruhani, şunları söyledi:

"Irak ile savaş sona erdiğinde İran'ın güvenliğini sağladığımız için gurur duyuyorduk. Bugün ise ulusal güvenliğimiz zarar gördü. Bunun sebebi nedir? 2018 ve 2019 yılında da Netanyahu ile Trump yok muydu?"

Ruhani ayrıca İran'ın, 2019 yılında ABD'ye ait Global Hawk İHA'sının vurulması ve Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle birkaç kez savaşın eşiğine geldiğini ancak İran'ın kararlı duruşu ve diplomasiye yönelik çabaları sayesinde bunun engellendiğini söyledi.

Görevde olduğu sürede zor koşullardan geçtiğini ancak alınan tedbirlerle bu zorlukları aştıklarını dile getiren Ruhani, "Maalesef şu an yıllardır kaçınmaya çalıştığımız bir sürecin içerisine girdik. Mesele nükleer santrallerin vurulması değil buna cesaret edilebilmesidir. Bunu tartışmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.