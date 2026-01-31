Ruhani: Halkın Mesajını Duyalım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ruhani: Halkın Mesajını Duyalım

31.01.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Cumhurbaşkan Hasan Ruhani, halkın taleplerine karşı büyük reform çağrısında bulundu.

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde özellikle son dönemde meydana gelen toplumsal olaylara işaret ederek "Büyük bir reformla halka cevap vermeliyiz." dedi.

"Entekhab" haber sitesine göre Ruhani, ülkesinde 11 ve 12. hükümet döneminde görev yapan eski bakanlarla bir araya geldi.

Ruhani burada yaptığı konuşmada, "Halk verdiği mesajı aldığımızı hissetmeli. Hedef, halkın memnuniyeti olmalı. Büyük bir reformla halka cevap vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Protestolar amacıyla sokağa inen hatta "biraz da şiddet eylemlerine katılan halkın" yöneticilere aynı mesajı ilettiğini söyleyen Ruhani, "Halkın mesajı şuydu: Yanlış uygulamaları protesto etmek meşrudur ve yabancı güçlerin İran'a yönelik müdahalesine karşı duracağız." diye konuştu.

Ruhani, İran halkının İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinde de yabancı güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasına müsaade etmediğini belirterek "Sokaktaki insanlar ne söylemiş olursa olsunlar seslerini duymalıyız." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani şunları kaydetti:

"İran İslam Devrimi'nin üzerinden 47 yıl geçti ve bugün bir İranlının yabancı güçlerin müdahalesinden yana tavır almasının bizi üzüntüden uyuyamaz hale getirmesi lazım. Bu durum bizim için kabul edilebilir değil ve demek ki bir sorunumuz var. Kürsülerimizde, televizyonlarımızda, radyomuzda ve okullarımızda sorun var."

Hedeflerinin yalnızca halkı sakinleştirmek olmaması gerektiğini söyleyen Ruhani, "Hedefimiz İran'ı güçlendirmek olmalı. Askeri olarak güçlenmek vakit alabilir ancak İran halkının iradesi karşısında saygılı olmak anlık bir iştir." değerlendimesinde bulundu.

Diplomasinin sınırlandırılması

Ruhani, özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminde diplomasi faaliyetlerinin sınırlandırıldığına işaret ederek, "Bir şey yapmamız gerekiyor dediğimizde 'ABD ile ilişki mi kuralım? Trump'a tevazu mu gösterelim?' deniliyor. Mesele ilişki kurmak değil yönetimdir. Bir ülke ile düşmansak bu düşmanlığı kontrol etmek gerekiyor. Gerilimleri düşürmenin yolu yokmuş gibi davranmamalıyız." şeklinde konuştu.

İran'ın, 1979 yılındaki İslam Devrimi'nden sonra da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Ruhani, şunları söyledi:

"Irak ile savaş sona erdiğinde İran'ın güvenliğini sağladığımız için gurur duyuyorduk. Bugün ise ulusal güvenliğimiz zarar gördü. Bunun sebebi nedir? 2018 ve 2019 yılında da Netanyahu ile Trump yok muydu?"

Ruhani ayrıca İran'ın, 2019 yılında ABD'ye ait Global Hawk İHA'sının vurulması ve Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle birkaç kez savaşın eşiğine geldiğini ancak İran'ın kararlı duruşu ve diplomasiye yönelik çabaları sayesinde bunun engellendiğini söyledi.

Görevde olduğu sürede zor koşullardan geçtiğini ancak alınan tedbirlerle bu zorlukları aştıklarını dile getiren Ruhani, "Maalesef şu an yıllardır kaçınmaya çalıştığımız bir sürecin içerisine girdik. Mesele nükleer santrallerin vurulması değil buna cesaret edilebilmesidir. Bunu tartışmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhani: Halkın Mesajını Duyalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul’da kaza yaptı Yaralılar var Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
TFF’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda patlama
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 15:26:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ruhani: Halkın Mesajını Duyalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.