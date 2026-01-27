Rus Güçleri Kamışlı\'dan Çekildi

Reuters haber ajansı 26 Ocak'ta Rus güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'daki üslerinden çekildiğini bildirdi.

Ajans havalimanının, son haftalarda Suriye ordusu karşısında büyük bir alan kaybı yaşayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolünde olduğunu kaydetti.

Al Monitor haber sitesinin temsilcisi Amberin Zaman da Kamışlı'da terk edilen Rus askeri üssüne girdi. Zaman'ın burada çektiği videoda Rusların arkalarında bıraktığı çöpler görülüyor.

Irak merkezli Kürtçe yayın yapan Shafak haber sitesine konuşan bir güvenlik kaynağına göre, Rus güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Havaalanı'ndan çekilmesi 23 Ocak'ta başladı.

Kaynak, personel ve ekipmanın Lazkiye'nin güneydoğusundaki Hmeymim Üssü'ne taşındığını ve bu sürecin ABD ve Suriye ile koordineli yürütüldüğünü söyledi.

Habere göre 26 Ocak'ta "elit birim" olarak tanımlanan son Rus askerleri de bölgeden ayrıldı.

Shafak, Rusya'nın 2015'ten bu yana Kamışlı Havaalanı'nda önemli bir askeri varlık sürdürdüğünü ve burayı lojistik ve askeri destek merkezi olarak kullandığını hatırlattı.

El Cezire de muhabirinin havaalanında Rus güçlerinin yoğun hareketliliğine tanık olduğunu bildirdi.

25 Ocak tarihli haberde Rus askerlerin ekipmanları uçaklara yüklediği ve komuta binasının çevresine kurulmuş çitleri kaldırdığı aktarıldı.

Aynı haberde, SDG'nin halen havaalanında konuşlu olduğuna da dikkat çekildi.

Erbil merkezli Kurdistan 24 yayınına göre Rus araçları ve askeri teçhizatı Suriye kıyısında yer alan Lazkiye'deki Rus askeri üslerine transfer edildi.

BBC Rusça, bölgedeki Rus askerlerinin hareketliliğini gösteren videoları inceledi ancak çekilme haberlerini doğrulayamadı.

Katar merkezli Al Araby al-Jadeed gazetesi 22 Ocak'ta "konuya yakın kaynakların" Rusların havalimanından çekildiği haberlerini reddettiğini söylemişti.

Rus basını haberlere nasıl yaklaştı?

BBC'nin medya analizleri yapan birimi BBC Monitoring, Kremlin ve Rusya'da devlete ait medyanın iddialarla ilgili sessiz olduğunu aktardı.

Rusya'nın etkili iş gazetesi Kommersant 21 Ocak'ta Şam yönetiminin Rus güçlerinin Kamışlı'dan çekilmesini isteyebileceğini yazmıştı.

26 Ocak'ta iş gazetesi Vedomosti, Kamışlı Havaalanı'nda 2025 boyunca faaliyetlerin asgari düzeyde olduğunu yazdı.

Yayına konuşan savunma uzmanı Nikolai Sukhov, "Askeri personelin bölgenin Kamışlı'yı terk etmesi bekleniyor. Bölgenin kırılganlığının Rusya'nın Suriye'deki ana üslerinden Şara'nın güçlerinin Haseke'nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından izole olması nedeniyle artması muhtemel" dedi.

Savunma alanında yayın yapan Moskova yanlısı blogger Oleg Tsaryov, Rusya'nın çekilmesi olasılığının "mantıklı" göründüğünü yazdı:

"Üs Kürtlerle faaliyetleri koordine etmek için kullanılıyordu. Bu bölgelerin Şara'nın kontrolüne geçmesinin ardından Rus arabuluculuğu gereksiz ve riskli hale geldi. Suriye, Türkiye ve Irak sınırındaki bu üssümüz diğer ikisinden daha korumasız durumdaydı."

Ysaryov, "Askerlerimizin yaşamını riski atmak anlamsız" diye ekledi.

Gelişmeler, Ocak ayının başından beri Suriye ordusu ve SDG arasında Halep'in doğu kırsalında patlak veren çatışmaların ardından geldi.

Ülkenin kuzeydoğusunu on yıla yakın süredir kontrol eden SDG, çatışmalar sonunda bu hakimiyetini yitirdi.

İki taraf arasında 18 ve 20 Ocak'ta imzalanan anlaşmalar, SDG'nin Şam ordusuna tam entegrasyonunu ve Deyrizor, Rakka ile Haseke vilayetlerinden çekilmesini öngörüyor.