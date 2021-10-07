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Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum - Son Dakika

Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

07.10.2021 09:57
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya'da bir televizyon kanalında "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" sözlerine yer verdi. Tarihçi Mehmet Perinçek, Simonyan'ın skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin kente girmesinin ardından 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Türkiye'nin önemli illeri arasında yer alan Kars'la ilgili Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan canlı yayında skandal ifadeler kullandı. 3 Ekim 2021 tarihinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında konuşan Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" dedi.

"UTANÇ VERİCİ ANLAŞMAYA KADAR RUSYA'YA AİTTİ"

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Kars ve Ağrı Dağı'nı isteyen Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti... Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim. Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de... O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür" ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİN YETİYORSA TÜRKÇE YAYINLANSIN"

Bir dönem Moskova Devlet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi de olan tarihçi ve akademisyen Mehmet Perinçek ise Simonyan'ın tartışma yaratan ifadelerine sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Perinçek, "Simonyan yüreği yetiyorsa, bu sözlerini Sputnik_TR'de Türkçe altyazılı yayınlasın. Ayrıca bu, sadece TR'ye değil, RF'ye de karşı" dedi.

30 EKİM 1920'DE DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULDU

43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920'de harekete geçmesi ve 9'uncu Kafkas Tümeni'nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Kâzım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi Komutanı olarak Kars'ı kesin olarak Türkiye'ye yeniden kazandırdı.

8 Eylül 1920'de Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa Sarıkamış yönünde harekete geçerek, 29 Eylül'de Sarıkamış'ı kurtardı. TBMM Hükumeti'nin Doğu Harekâtı'nın Kars'a kadar uzatılmasını istemesi üzerine; 28 Ekim 1920'de Kazım Karabekir Paşa yeniden saldırıya geçti. 9. Kafkas Tümeni 30 Ekim'de Ermenilerin direnişini kırıp 46 şehit vermek suretiyle Kars'a girdi.

Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Ağrı Dağı, Rusya, Kars, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum - Son Dakika


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