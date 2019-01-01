Rusya, Ermenistan'a Sattığı Doğalgaz Fiyatına Yüzde 10 Zam Yaptı
29 dakika önce
Rusya, 2019’da Ermenistan’a vereceği doğalgaz fiyatına yüzde 10 zam yaptı. Geçtiğimiz yıl bin metreküp doğalgaz için 150 dolar ödeyen Ermenistan, 1 Ocak 2019’dan itibaren 165 dolar ödeyecek. Gazprom CEO’su Aleksey Miller ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Gazprom export LLC ile Gazprom Armenia CJSC arasındaki sözleşmeye ek olarak imzalanan […]The post Rusya, Ermenistan’a sattığı doğalgaz fiyatına yüzde 10 zam yaptı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Rusya, 2019'da Ermenistan'a vereceği doğalgaz fiyatına yüzde 10 zam yaptı.
Geçtiğimiz yıl bin metreküp doğalgaz için 150 dolar ödeyen Ermenistan, 1 Ocak 2019'dan itibaren 165 dolar ödeyecek.
Gazprom CEO'su Aleksey Miller ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Gazprom export LLC ile Gazprom Armenia CJSC arasındaki sözleşmeye ek olarak imzalanan anlaşma uyarınca, 1 Ocak 2019'dan itibaren Gürcistan ve Ermenistan sınırındaki Rus gazının fiyatı bin metreküp için 165 dolar olacak" diye belirtildi.
Gazprom tarafından yayınlanan raporda, Gazprom Armenia ile Ermenistan hükümetinin ilgili devlet kurumları ile yerel gaz tarifelerinin yapısı üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45
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