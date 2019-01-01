Son Dakika Haberleri: Rusya, Ermenistan'a Sattığı Doğalgaz Fiyatına Yüzde 10 Zam Yaptı

Rusya, Ermenistan'a Sattığı Doğalgaz Fiyatına Yüzde 10 Zam Yaptı

29 dakika önce

Rusya, 2019’da Ermenistan’a vereceği doğalgaz fiyatına yüzde 10 zam yaptı. Geçtiğimiz yıl bin metreküp doğalgaz için 150 dolar ödeyen Ermenistan, 1 Ocak 2019’dan itibaren 165 dolar ödeyecek. Gazprom CEO’su Aleksey Miller ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Gazprom export LLC ile Gazprom Armenia CJSC arasındaki sözleşmeye ek olarak imzalanan […]The post Rusya, Ermenistan’a sattığı doğalgaz fiyatına yüzde 10 zam yaptı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya, Ermenistan'a Sattığı Doğalgaz Fiyatına Yüzde 10 Zam Yaptı, System.String[]
Rusya, 2019'da Ermenistan'a vereceği doğalgaz fiyatına yüzde 10 zam yaptı.

Geçtiğimiz yıl bin metreküp doğalgaz için 150 dolar ödeyen Ermenistan, 1 Ocak 2019'dan itibaren 165 dolar ödeyecek.

Gazprom CEO'su Aleksey Miller ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Gazprom export LLC ile Gazprom Armenia CJSC arasındaki sözleşmeye ek olarak imzalanan anlaşma uyarınca, 1 Ocak 2019'dan itibaren Gürcistan ve Ermenistan sınırındaki Rus gazının fiyatı bin metreküp için 165 dolar olacak" diye belirtildi.

Gazprom tarafından yayınlanan raporda, Gazprom Armenia ile Ermenistan hükümetinin ilgili devlet kurumları ile yerel gaz tarifelerinin yapısı üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45 

Rusya Federasyonu, Ermenistan, Sektörel
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