Rusya, İngiliz Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti

15.01.2026 13:18
Rusya, İngiliz diplomatın istihbarat bağlantısını gerekçe göstererek akreditasyonunu iptal etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz büyükelçiliğindeki bir diplomatın İngiliz istihbaratı için çalıştığını belirterek, akreditasyonunun iptal edildiğini, 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'daki Geçici Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Dholakia'nın, İngiliz Büyükelçiliği diplomatlarından birinin İngiltere'nin özel servisleriyle bağlantılı olduğuna dair bilgilendirildiği aktarıldı. Söz konusu diplomatın akreditasyonunun, 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca geri çekildiği ifade edildi. İngiliz diplomatın 2 hafta içinde Rusya topraklarını terk etmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Moskova'nın, İngiliz istihbarat servislerinin Rus topraklarındaki gizli faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceği bir kez daha vurgulandı. Rusya'nın bu konudaki tutumunun, ülkenin ulusal güvenliğinin çıkarları doğrultusunda sıkı bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. Londra'nın durumu tırmandırmayı seçmesi halinde Rus tarafının da kararlı ve misillemeli bir yanıt vereceği uyarısı da yapıldı" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Rusya, Son Dakika

