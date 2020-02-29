Rusya'nın BM temsilcisi Nebenzya yine rejimi savundu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'in İdlib konulu toplantısında Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Şam rejimini savunarak saldırıları meşrulaştırmaya çalıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine saldırısının ardından 'İdlib' konulu toplantısında, Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasiliy Nebenzya konuşma yaptı. Nebenzya konuşmasında Esad rejimini savunarak gerçekleşen saldırıları meşrulaştırmaya çalıştı. Vasiliy Nebenzya, "İdlib'de ateşkesin sürekli ihlal edilmesine karşı Suriye ordusunun teröristlere cevap verme ve saldırıları bastırma hakkı vardır. Terörizmin tüm farklı biçimlerinin Suriye'nin egemenlik alanlarında bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Suriye'de teröristleri haklı çıkarma amacının olduğunu söyleyen Nebenzya, "Maalesef bu ABD'nin temsilcileri de dahil tüm yetkilileri tarafından yapılıyor" diyerek ABD'yi suçladı.

Türk askerinin şehit edildiği rejim saldırılarına da değinen Nebenzya, Türk askerlerinin saldırıda şehit edilmesine üzüldüklerini belirtti. Fakat Nebenzya Türk askerinin yanı sıra Suriye askerinin ölmesinden dolayı da üzüntü duyduklarını söyleyerek rejim taraflı söylemlerine devam etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise Türkiye lehine açıklamalarda bulunarak, Türkiye'ye ABD'nin desteğinin tam olduğunu kaydederek, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Craft konuşmasında ayrıca Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise oturumda yaptığı konuşmada Türkiye'nin tavrını çok net bir şekilde dile getirerek, "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)