Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi - Son Dakika
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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi

05.07.2022 22:22
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da insan hakları durumunu incelemek üzere Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı heyetin, herhangi bir kontrole tabi tutulmadan bölgeye girmesine izin vermediği bildirildi.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da insan hakları durumunu incelemek üzere Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı heyetin, herhangi bir kontrole tabi tutulmadan bölgeye girmesine izin vermediği bildirildi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan Genel Sekreter Antonio Guterres'in " Ukrayna'nın bir süredir işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde insan hakları durumu" konulu raporunda, bölgedeki son durum değerlendirildi.

Kırım'da insan hakları ihlaline maruz kalan mağdurlarla birebir yapılmış mülakatlardan elde edilen bilgilerin yer aldığı raporda, mağdurların ifadelerinin farklı kaynaklardan da doğrulandığı belirtildi.

Rusya'nın koyduğu kuralların Kırım'da basın özgürlüğü ve bilgiye erişimi olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, Rusya'nın Kırım'da farklı siyasi görüşleri susturduğu bildirildi.

Kırım'da din ve inanç özgürlüğünün de baskı altında olduğu, Kırım'da yaşayan Yahova Şahidi Hristiyanlarının "aşırı grup" olarak nitelendirilerek faaliyetlerinin yasaklandığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra Kırım'a bağlı Aluşta'da bir imamın camide vaaz verdiği için para cezasına çarptırıldığı da aktarıldı.

BM heyetinin Kırım'da insan hakları durumuna dair son gelişmeleri incelemek için kontrolsüz erişim talebinin Rusya tarafından reddedildiği, bu yüzden heyetin Kırım'a giremediği belirtildi.

Raporda ifadelerine yer verilen Guterres, " Rusya Federasyonu'nun koştuğu şartlardan ötürü İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Genel Kurul kararı uyarınca Kırım'da alan çalışması yapabilecek uygun bir yöntem bulamadı." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi - Son Dakika
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