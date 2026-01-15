Rusya, Ukrayna'dan 2 Milyon Ton Tahıl Çaldı - Son Dakika
Dünya

Rusya, Ukrayna'dan 2 Milyon Ton Tahıl Çaldı

15.01.2026 16:01
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın gölge tahıl filosu ile 2 milyon ton tahıl çaldığını açıkladı.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 2025 yılında işgal altındaki bölgelerden 2 milyon tondan fazla tahıl çaldığını ve bunun dağıtımı için bir 'gölge tahıl filosu' kurduğunu duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında Rusya, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızdan 2 milyon tondan fazla Ukrayna tahılını çaldı. Moskova bunu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Avrupa'daki pazarlara sevk etti. Yaklaşık yüzde 40'ı Mısır'a teslim edildi. Rusya bu yasa dışı ticareti gerçekleştirmek için Azak Denizi ve Karadeniz'deki limanları kullandı ve bir gölge tahıl filosu oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin istihbarat çalışmalarının sonuçlarını aktaran Sybiha, "İstihbaratımız, Ukrayna tahılının çalınmasına ve küresel pazarlara taşınmasına karışan 45 gemiyi halihazırda tespit etti. Bunlardan 43'üne ve ayrıca 39 kaptana yaptırım uyguladık. Bu yasa dışı ticarete karışan şirketleri de takip ediyoruz. Hepsi, hem adli hem de özel olmak üzere Ukrayna yaptırımlarının etkisini hissedecek" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı muhataplarına ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Sybiha, "Avrupalı ortaklarımızı, bu Rus suçuna ve bu tür eylemlerin küresel gıda güvenliğine oluşturduğu tehdide karşı sistematik olarak karşı koymaya başlamaya çağırıyorum. Hem ulusal hem de uluslararası tüm olası araçların devreye sokulması önemlidir. Ukrayna tahılının çalınmasına karışan tüm Rus altyapısı ve alıcıları, mümkün olan en kısa sürede Avrupa yaptırımlarıyla yüzleşmelidir. Rusya'nın gölge tanker filosuna karşı koyma konusunda zaten deneyimimiz var. Şimdi Rusya'nın gölge tahıl filosunun genişlemesini de durdurma zamanı. Sonuçta bu sadece küresel gıda güvenliğine yönelik bir tehdit değil, aynı zamanda Kremlin rejimi ve savaş makinesi için başka bir finansman kaynağıdır. 2026'da Karadeniz, Azak Denizi ve Baltık Denizi her türlü Rus gölge filosundan arındırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

