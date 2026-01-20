Rusya ve Çin Grönland\'ı Ele Geçirme Planı Yapmıyor

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin'in Grönland'ı 'ele geçirme' gibi bir planı olmadığını ve ABD'nin de bunun bilincinde olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2025 yılı diplomatik faaliyetlerini değerlendirdiği basın toplantısında, gündemdeki Grönland konusundaki tartışmalara değindi. Lavrov, "Grönland'ı ele geçirmeye yönelik olduğu iddia edilen planlarla hiçbir ilgimiz yok. Washington'ın, ne Rusya'nın ne de Çin'in böyle planları olmadığını gayet iyi bildiğinden şüphem yok. Bu bizim gündemimiz değil" ifadelerini kullandı.

Lavrov, sürecin gidişatına ilişkin ise "Tekrar ediyorum, bu NATO'nun karar vereceği bir şey. Bu sorunun nasıl çözüleceğini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov ayrıca, konu gündeme gelene kadar Rusya'da pek çok kişinin Grönland'ın ne olduğunu bile bilmediğini söyledi.