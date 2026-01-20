Rusya ve Çin Grönland'ı Ele Geçirme Planı Yapmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Rusya ve Çin Grönland'ı Ele Geçirme Planı Yapmıyor

Rusya ve Çin Grönland\'ı Ele Geçirme Planı Yapmıyor
20.01.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov, Rusya ve Çin'in Grönland'ı ele geçirme planı olmadığını belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin'in Grönland'ı 'ele geçirme' gibi bir planı olmadığını ve ABD'nin de bunun bilincinde olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2025 yılı diplomatik faaliyetlerini değerlendirdiği basın toplantısında, gündemdeki Grönland konusundaki tartışmalara değindi. Lavrov, "Grönland'ı ele geçirmeye yönelik olduğu iddia edilen planlarla hiçbir ilgimiz yok. Washington'ın, ne Rusya'nın ne de Çin'in böyle planları olmadığını gayet iyi bildiğinden şüphem yok. Bu bizim gündemimiz değil" ifadelerini kullandı.

Lavrov, sürecin gidişatına ilişkin ise "Tekrar ediyorum, bu NATO'nun karar vereceği bir şey. Bu sorunun nasıl çözüleceğini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov ayrıca, konu gündeme gelene kadar Rusya'da pek çok kişinin Grönland'ın ne olduğunu bile bilmediğini söyledi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Grönland, Güvenlik, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya ve Çin Grönland'ı Ele Geçirme Planı Yapmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:45:19. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya ve Çin Grönland'ı Ele Geçirme Planı Yapmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.