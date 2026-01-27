Şabanözü Belediye Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
27.01.2026 16:22
Faik Özcan, 2025 Yılın Kareleri oylamasında AA'nın çeşitli kategorilerdeki fotoğraflarını inceledi.

Çankırı'nın Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özcan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen oylamada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan olayları yansıttığı 6 kategorideki fotoğrafları inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçen Özcan, "Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin Şahidi", "Spor"da ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" fotoğraflarını tercih etti.

Özcan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket Zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı fotoğrafına oy verdi.

Dünyanın farklı coğrafyalarında ve Türkiye'de çekilen fotoğrafların her birinin ayrı bir anlam taşıdığını, bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını belirten Özcan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
